Депутат сравнил иностранный мессенджер WhatsApp с нелегальным мигрантом

Скоро WhatsApp начнет «отмирать» в России, и в этом виновато его руководство, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. Он также сравнил мессенджер с нелегальным мигрантом, который «не уважает законы и творит беспредел».

WhatsApp начнет постепенно отмирать. Они сами в этом виноваты, заняв вражескую позицию по отношению к России. По сути, WhatsApp — это нелегальный мигрант на территории нашей страны, который пришел сюда, не уважает наши законы, традиции и творит тут беспредел, — сказал Матвейчев.

Депутат также призвал россиян чаще пользоваться в мессенджерах не бесплатными звонками, а голосовыми сообщениями. По его мнению, это очень удобно.

Ранее стало известно, что операторы связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 призвали запретить звонки в зарубежных мессенджерах. По их оценке, реализация этой меры позволит вернуть часть трафика из мессенджеров в стандартные голосовые звонки, что укрепит их финансовые показатели.

Запрет также поможет снизить уровень кибермошенничества, значительная доля которого связана с WhatsApp и Telegram, а также избежать вероятной полной блокировки этих сервисов за счет устранения ключевых претензий силовых структур.