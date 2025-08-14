Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 11:28

WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России

WhatsApp намерен бороться с ограничением звонков в России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мессенджер WhatsApp отреагировал в соцсети Х на частичную блокировку звонков в России. Его представители сообщили, что что намерены сделать все возможное для сохранения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием. В России сервисом пользуются около 100 млн человек.

Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию, — написано в посте.

В WhatsApp добавили, что сервис является конфиденциальным, поэтому использует сквозное шифрование. Компания отметила, что российские власти якобы препятствуют его нормальной работе.

Ранее стало известно, что россияне после новостей о плохом соединении в Telegram и WhatsApp начали активно скачивать Google Meet для связи с родственниками за рубежом. Рейтинг сервиса поднялся до второго места среди социальных сетей. Приложение не блокируют, поэтому оно бесперебойно работает без сторонних сервисов. Google Meet позволяет бесплатно совершать аудио- и видеозвонки всем, кто имеет аккаунт Google.

мессенджеры
звонки
Роскомнадзор
WhatsApp
