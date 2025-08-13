В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей

Мессенджер Telegram активно борется с использованием платформы в целях совершения преступлений, в том числе с мошенниками, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, комментируя блокировку звонков со стороны РКН для российских пользователей. Там уточнили, что модераторы при помощи нейросетей отслеживают общедоступные разделы платформы, а также реагируют на жалобы пользователей, ежедневно удаляя миллионы сообщений мошенников.

Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений, — пояснили в пресс-службе.

Представители мессенджера также уточнили, что Telegram стал первой платформой, где пользователь может сам выбрать, от кого принимать звонки. Так, отметили в пресс-службе, можно самостоятельно ограничить круг лиц или полностью отключить данную функцию.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.