Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:13

В Telegram отреагировали на блокировку звонков для российских пользователей

Пресс-служба Telegram: мессенджер ежедневно удаляет миллионы сообщений аферистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram активно борется с использованием платформы в целях совершения преступлений, в том числе с мошенниками, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании, комментируя блокировку звонков со стороны РКН для российских пользователей. Там уточнили, что модераторы при помощи нейросетей отслеживают общедоступные разделы платформы, а также реагируют на жалобы пользователей, ежедневно удаляя миллионы сообщений мошенников.

Telegram активно борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к саботажу, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения, проактивно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений, — пояснили в пресс-службе.

Представители мессенджера также уточнили, что Telegram стал первой платформой, где пользователь может сам выбрать, от кого принимать звонки. Так, отметили в пресс-службе, можно самостоятельно ограничить круг лиц или полностью отключить данную функцию.

Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.

Telegram
мессенджеры
Роскомнадзор
Россия
блокировки
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт назвала условие, при котором вторичка будет выгоднее новостройки
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.