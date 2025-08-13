Кибермошенники или MAX: почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram?

СМИ и Telegram-каналы пишут о возможном запрете звонков через зарубежные мессенджеры в России. Что об этом известно, каковы причины, почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram, при чем здесь кибермошенники и мессенджер MAX?

Что говорят о блокировке звонков в мессенджерах

Ряд источников утверждает, что операторы связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 — попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах по причине подорожания базовых станций и роста трафика мобильного интернета. Все это, по мнению «большой четверки», может привести к снижению скорости доступа в Сеть, в особенности в крупных городах, и подорожанию связи.

По оценке операторов, запрет на звонки в мессенджерах позволит вернуть часть трафика, поможет снизить уровень кибермошенничества, значительная доля которого связана с WhatsApp и Telegram, а также избежать вероятной полной блокировки этих сервисов за счет устранения ключевых претензий силовых структур.

Журналистка Ксения Собчак сообщила со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций, что звонков по WhatsApp и Telegram больше не будет, «решение уже принято на самом верху».

«Звонки запретили „под эгидой борьбы с террористами“, говорит наш собеседник. <…> Однако это не конец, каналы и обычные переписки по-прежнему будут доступны пользователям, заявляют инсайдеры», — пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

При этом проблемы со звонками в WhatsApp уже наблюдаются. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы россиян. По словам члена Российской ассоциации по связям с общественностью Вадима Попова, ситуация говорит о том, что блокировка работы мессенджера уже началась.

Почему на самом деле блокируют WhatsApp и Telegram

Планомерно звонки через иностранные мессенджеры полностью запретят, утверждает общественный деятель Анастасия Кашеварова. Она опровергла тезис, что «большая четверка» операторов связи решила заработать на этом.

«Абоненты платят по выбранному тарифу, интернет предоставляют эти же телефонные операторы. Интернет тоже платный. Звонки через интернет съедают трафик. Так что тут выгоды нет. В любом случае ты платишь за звонок», — сказала Кашеварова.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Кроме того, отметила общественница, блокировка звонков в WhatsApp и Telegram не имеет отношения к продвижению отечественного мессенджера MAX.

«Это две параллельные истории. <…> Плохие журналисты ставят равно между топорной работой пиарщиков MAX и происходящим киберконтролем со стороны силовиков. <…> Блокировки должны были начаться и без создания этого мессенджера, так как есть опасность киберкатастрофы в России», — утверждает она.

Кашеварова считает, что эффект от блокировки есть — с момента ограничений звонков в WhatsApp отмечено резкое падение кибермошенничества и вербовки; работа «вражеских кол-центров» остановлена.

«Сначала запретили сим-боксы, потом ввели ответственность для дропперов, которые отмывают деньги для СБУ, потом стали пробовать в отдельных регионах блокировать WhatsApp. Это показало результат, и технически должны были блокировать с 1 августа, но начали с вечера 9 августа», — добавила общественница.

Россия столкнулась со «страшной угрозой»: число работающих на СБУ подростков приближалось к 100 тысячам, утверждает Кашеварова.

«Спецслужбы и силовики приезжали по адресам, где зарегистрированы номера WhatsApp, с которых развели очередную жертву на большие деньги, и преступниками оказывались дети! Через WhatsApp идет утечка переписок, личных данных пользователей, фиксируются иностранными разведками места дислокации наших военных, их переговоры», — пояснила она.

Говоря о блокировке звонков в Telegram, Кашеварова отметила, что мошенники стали использовать мессенджер на фоне блокировок WhatsApp, поэтому мера является вынужденной.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что будет дальше

Кашеварова считает, что Россия будет «планомерно выстраивать киберщит от засилья иностранных вредоносных мессенджеров, соцсетей и приложений». При этом останутся только отечественные VPN, добавила она.

«Telegram будет по-прежнему работать на сообщения, голосовые. Что касается WhatsApp, принадлежащего экстремистской компании Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru), то его будут выгонять из России», — подытожила общественница.

