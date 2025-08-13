Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 18:17

Когда разблокируют звонки в Telegram и WhatsApp: заявления Минцифры и РКН

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (входит в Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщило ведомство. Что об этом известно, когда звонки разблокируют, что заявили в Минцифры?

Почему заблокировали звонки через Telegram и WhatsApp

По данным РКН, такая мера необходима для борьбы с правонарушениями.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в РКН отметили, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

Там пояснили, что борьба со звонками преступников в России ведется последовательно. С 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки почти все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность пользователей.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Минцифры РФ приветствовали решение РКН.

«Решение Роскомнадзора ограничить звонки в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов», — говорится в сообщении ведомства.

Когда разблокируют звонки через Telegram и WhatsApp

В Минцифры сообщили, что доступ к вызовам через мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими российских законов. Сроки при этом неизвестны.

Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что вернуть доступность голосовой связи для абонентов в России Telegram и WhatsApp смогут после выстраивания взаимодействия с Роскомнадзором, причем для Telegram это сделать проще.

«Похоже, что единственный вариант, при котором голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp снова будут доступны, — это их приземление в России: открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он считает, что «если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании».

