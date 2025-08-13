В Минцифры раскрыли пользу от блокировки звонков через Telegram и WhatsApp

Блокировка звонков через Telegram и WhatsApp снизит число случаев мошенничества, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. При этом там отметили, что доступ к вызовам через мессенджеры будет восстановлен в случае выполнения ими российских законов.
Решение Роскомнадзора ограничить звонки в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов, — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным РКН, такая мера необходима для противодействия преступникам.
В ведомстве подчеркивают, ссылаясь на правоохранительные органы, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в РКН посетовали, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.
До этого член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые. Он считает, что такие меры — не выход.