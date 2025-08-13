WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Решение по работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в России уже принято, утверждают инсайдеры. Работает ли WhatsApp в России сегодня, 13 августа, почему его хотят заблокировать, что известно?

Как работает WhatsApp в России сегодня, 13 августа, сбои, жалобы

По данным сервиса «Сбой.рф», жалобы на нестабильную работу WhatsApp в России продолжаются: с полуночи 13 августа зарегистрировано 287 жалоб (вчера за сутки была 791 жалоба, днем ранее — 851). Судя по графику, проблемы у WhatsApp в РФ начались еще 10 августа, однако тогда число жалоб было относительно невелико.

Пользователи сервиса Downdetector.su также сообщают, что проблемы продолжаются. Пользователи массово жалуются на проблемы не только с видео-, но и с голосовыми звонками, а также «заиканием и зависанием аудиосообщений».

«Дайте связь нормальную, горло болит орать, уже голоса нету», — шутят пользователи в комментариях.

Источники «Осторожно, Media» на рынке мобильной связи заявили, что сбоев в работе инфраструктуры операторов не наблюдается. По их версии, блокировкой звонков занимается Роскомнадзор. В ведомстве в последний раз комментировали ситуацию 28 июля, призвав «доверять только официальной информации».

Когда будет полная блокировка WhatsApp в России, что известно

Власти России официально не подтверждали слухи о готовящейся блокировке в России таких мессенджеров, как WhatsApp и Telegram.

«Таких решений просто нет», — подчеркивал глава комитета Госдумы по цифровой политике Сергей Боярский на пресс-конференции 24 июля.

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев из партии «Новые люди» подтвердил информацию журналистки Ксении Собчак и Forbes о том, что «большая четверка» операторов связи (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) в мае 2025 года обратилась к правительству РФ с просьбой запретить звонки через иностранные мессенджеры. При этом нет данных, что их просьбу решили удовлетворить, указали источники СМИ.

Журналистка Ксения Собчак утверждает, что «решение по WhatsApp и Telegram принято на самом верху».

«Решение принято — звонки запретили „под эгидой борьбы с террористами“. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться [12 августа] вечером, утверждает источник в правительстве», — объявила Собчак.

По словам источников «Осторожно, медиа», каналы и обычные переписки по-прежнему будут доступны пользователям — блокируются только звонки.

Почему в России хотят заблокировать WhatsApp

Согласно одной версии, операторы связи несут убытки, поскольку люди предпочитают звонить за рубеж через WhatsApp, не используя мобильную связь и перегружая интернет-каналы. Согласно другой, видеозвонки и иностранные мессенджеры стали серьезной угрозой госбезопасности.

«WhatsApp — один из самых гнилых мессенджеров. Мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Все читается и прослушивается. Через WhatsApp строятся мошеннические схемы по краже денежных средств у нашего населения. Этот мессенджер полностью работает на противника», — объявила журналистка Анастасия Кашеварова.

По версии Кашеваровой, в России давно назрела полная блокировка WhatsApp. С ней согласен политолог и медиатехнолог Рамиль Харисов.

«Блокировка голосовых звонков в WhatsApp и Telegram в России выглядит не как сбой, а как элемент продуманной стратегии цифровой безопасности. Эти сервисы давно стали не только площадками для общения, но и инструментом скрытой координации, в том числе в интересах структур, ведущих против России информационные и кибероперации. Через VoIP-протоколы, на которых работают звонки, можно не только передавать зашифрованный голосовой трафик, но и интегрировать вредоносные модули, проводить разведку сетей и даже атаковать инфраструктуру. В условиях роста числа кибератак на объекты в РФ закрытие таких лазеек воспринимается как вопрос времени. Однако сама форма введения этих ограничений вызывает вопросы. Официальных заявлений нет, а люди продолжают массово звонить через мессенджеры, не понимая, почему связь не проходит или обрывается. Такое молчание работает против целей самой операции: отсутствие объяснений порождает слухи, недовольство и желание искать обходные пути, которые часто еще опаснее», — указал он.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов в разговоре с NEWS.ru заявил, что запрет звонков в иностранных мессенджерах не решит имеющиеся проблемы, а лишь создаст новые.

«Запрет привычного вида связи — не выход. Тем более что многие россияне только так могут связаться со своими родственниками, которые живут в других странах. Если есть недовольство по поводу популярных мессенджеров, нужно не блокировать, а развивать альтернативы, создавать условия для свободы и технологического суверенитета», — сказал Гибатдинов.

