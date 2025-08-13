«Искандеры» поддержали наступление в Донбассе: удары по Украине 13 августа

ВС РФ нанесли новую серию ночных ударов по целям на Украине. Что известно о целях 13 августа, сколько запустили БПЛА и ракет, влияние на фронт?

Сколько БПЛА и ракет выпустили по Украине в ночь на 13 августа

Армия России нанесла новую серию ударов по целям на Украине. Воздушные силы ВСУ утверждают, что с российской стороны было запущено 49 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты «Искандер-М».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по целям на Украине 13 августа

Telegram-канал LOSTARMOUR перечисляет ночные удары в пяти областях Украины, а также по целям на пока неподконтрольной России территории ДНР.

В Сумской области удар был нанесен в районе Шостки, подробности не приводятся.

В Запорожской области под ударом ВС РФ оказались районы Малокатериновки и Степногорска, где сейчас разворачиваются активные боевые действия.

«Подразделения ВС РФ продолжают штурм южного квартала Степногорска, активно применяя комбинированные тактики — артиллерийское подавление, дроны и малые штурмовые группы для проникновения в городскую застройку. Действия направлены на расширение зоны контроля, создание угрозы окружения и подготовку к дальнейшему продвижению к стратегическим объектам региона», — пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».

На неподконтрольной России территории ДНР удар пришелся по Лиманскому району, где продолжаются ожесточенные бои.

В Харьковской области под удар попали окрестности Боровой, Мелового и Хатнего.

В Полтавской области по окрестностям Кременчуга был нанесен удар ракетами «Искандер-М». Также под ударом оказались цели в районе города Нежина в Черниговской области. Telegram-канал «Геоэнергетика ИНФО» связал эти удары с прорывом ВС РФ к северу от Покровска.

«Для энергосистемы Украины прорыв в районе Доброполья означает 100% отключение подстанции (ПС) 330 кВ „Белицкая“ в районе Покровска (Красноармейска) и прекращение даже теоретической связи по 330 кВ между районом Днепропетровска — Запорожья и ПС 330 кВ „Лозовая“. Это означает, что весь северо-восток Украины повисает на двух ПС 330 кВ — „Нежин“ и „Кременчуг“», — указывают в Telegram.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Почему снизилось число ударов по военным целям на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на снижение числа ударов, которые наносят дроны и ракеты ВС РФ в течение суток. По его словам, в минувшие сутки нанесено «всего 14 ударов».

«Казалось бы, месяц назад прекрасно распотрошили Западную Украину. Шли массовые удары по аэропортам, местам скопления бронетехники, вскрывали бункеры, били по складам так, что через 50 км люди писали о прилетах», — сетует Лебедев.

Координатор подполья связал резкое снижение интенсивности ударов по Украине с подготовкой встречи президентов России и США на Аляске 15 августа.

«Во-первых, через три дня встреча президентов самых влиятельных на этой планете держав. Американскому президенту хочется себя „миротворцем“ показать. И мы ему это позволяем: ведь цели СВО остаются прежними, можно работать разными методами. Во-вторых, США НУЖНО кого-то сожрать, чтобы перепрыгнуть грядущий мировой экономический кризис. Сожрать Россию не выйдет. Можно сожрать Европу, но тут есть общий враг — Британия, которая тоже открыла рот на этот кусок пирога. Надо договариваться с Путиным: где интересы России заканчиваются или не критичны. А это — буферная зона под политическим влиянием России, по самую Эльбу. Демилитаризация с выводом НАТО — это так называется. В-третьих, обезжирить Европу нужно аккуратно, чтобы незаметно ослабла. Мы хорошо за пару месяцев обезжирили ВСУ, теперь даем возможность Европе обезжирить себя, направляя финансы не на решение собственных проблем, а в черную дыру с названием „Украина“», — предполагает Лебедев.

