Ситуация в Сумской области утром 13 августа: замес в Юнаковке, 100 трупов

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и создают зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 13 августа 2025 года, что происходит в Юнаковке, где ВСУ оставили более 100 трупов?

Ситуация в Сумской области утром 13 августа

В течение суток на Сумском направлении снизилась интенсивность боевых действий, но в Юнаковке, где ВС РФ двигаются вперед, замес продолжается; ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«[ВС РФ] сорвали одну попытку контратаки ВСУ в районе Яблоновки, после чего противник активных действий не предпринимал. В Юнаковке штурмовые группы «северян» продвинулись на 400 м в юго-западном направлении и овладели восемью зданиями», — уточнил источник.

Канал утверждает, что в рядах 95-й десантно-штурмовой бригады отмечается снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния: бойцы отказываются выходить на передовые позиции, которые стали непригодными в результате регулярного огневого воздействия ВС РФ.

«На наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии в полной мере выполнять свои функции», — добавили авторы.



Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В ходе столкновений на Сумском направлении за сутки образовалось более 100 трупов, утверждает канал. Также вскрыты и уничтожены различные виды вооружений, в том числе автомобильная техника, минометы, станции радиоэлектронной борьбы, дроны, а также пункты управления БПЛА.

«В районе Кондратовки — Юнаковки тяжелые позиционные бои. Накануне фронтовая авиация нанесла мощный удар по расположению механизированного батальона ВСУ и уничтожила до 10 единиц бронетехники, включая два танка Abrams и четыре БМП Bradley», — сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Курской области утром 13 августа

На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не наблюдается: российская авиация продолжает наносить удары по выявленным скоплениям личного состава и техники ВСУ, сообщил «Северный ветер».

Накануне ВСУ единожды за сутки попытались атаковать российские позиции тремя штурмовыми группами из района Рыжевки в направлении Теткино — в результате стрелкового боя атака отражена, потери позиций не допущено, писал источник.

Также канал сообщил, что ВСУ продолжают наращивать силы ПВО в Сумской области для противодействия российской авиации. Пусковые установки располагаются в опасной близости с линией соприкосновения, подчеркнул «Северный ветер».

«Один из комплексов ПВО уже уничтожен ВС РФ в районе н. п. Ворожба», — добавил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

