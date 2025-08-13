Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 13 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 13 августа

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. В результате было зафиксировано возгорание автомобиля «газель».

По данным штаба, пожар был оперативно ликвидирован. Никто в результате происшествия не пострадал.

«Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на центр Горловки (ДНР) погибла женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшей.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, однако обломки дрона упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, сообщила пресс-служба администрации региона. По данным губернатора Андрея Бочарова, на 02:30 по московскому времени пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 16-этажного жилого дома по ул. Ополченской. Специалисты оперативных служб проводят эвакуацию жителей дома с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами», — сообщил глава региона.

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что Волгоградская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, что привело к введению плана «Ковер» в местном аэропорту. Источники канала отметили, что в результате задержаны как минимум четыре рейса, включая направления в Москву и Шарм-эль-Шейх. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

По данным Mash, системы противовоздушной обороны отражают атаку. Очевидцы сообщили каналу о шести мощных взрывах в Красноармейском и Кировском районах Волгограда. По данным Mash, жители проснулись от ярких вспышек и звуков пролета, похожих на дроны.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 12 августа Telegram-канал SHOT сообщил о пяти взрывах в Ставрополе. По информации канала, в городе работали системы ПВО по дронам ВСУ. Министерство обороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

Местные жители рассказали SHOT, что они услышали характерный звук работы моторов БПЛА примерно в 03:00. После этого, уточнял SHOT, в городе раздались взрывы, а в небе были видны вспышки.

Два сотрудника скорой помощи погибли в результате атаки украинских войск в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, водитель находился в тяжелом состоянии.

«В результате украинской вооруженной агрессии погибли два сотрудника скорой медицинской помощи. Водитель в тяжелом состоянии», — написал Приходько.

ВСУ
БПЛА
атаки
Россия
