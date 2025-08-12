Оборона ВСУ — в клочья: прорыв ВС РФ на Покровском направлении, что дальше

Оборона ВСУ — в клочья: прорыв ВС РФ на Покровском направлении, что дальше

Военкоры сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ между Константиновкой и Добропольем в ДНР, также говорится о перерезании трассы из Доброполья на Покровск. Информация подтверждается украинскими СМИ и пабликами. Однако официально ни Москва, ни Киев прорыв пока не признали. Что реально происходит, чем это грозит ВСУ и насколько реален обвал украинского фронта — в материале NEWS.ru.

Что сообщают о прорыве в районе Доброполья

В украинских пабликах и СМИ сообщения о прорыве российских войск у Доброполья от Нового Шахова на Рубежное, Золотой Колодезь и Веселое стали появляться в понедельник, 11 августа. Чуть позже и в российском инфополе стали говорить об этом событии.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что о прорыве сообщали сами украинские военные с передовой.

«В результате 11-километрового (согласно украинским данным) рывка россияне вышли к северо-востоку от Доброполья, перерезав дорогу на Краматорск и Константиновку. <…> При этом бои происходят уже в достаточно глубоком тылу, где нет организованной линии обороны ВСУ. Ее нужно фактически выстраивать „с колес“, перебрасывая резервы. В украинских пабликах уже звучат прогнозы, что если срочно не исправить ситуацию, то россияне смогут прорвать фронт и выйти на оперативный простор. И Украина будет терять территории по сотне квадратных километров в день, как это было в первые недели конфликта», — написали авторы издания.

При этом командование оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» ВСУ заявило, что никакого прорыва российских войск на Покровском направлении нет, Доброполью ничего не угрожает. По словам украинских штабных, вместо прорыва есть лишь «инфильтрация мелких групп» россиян.

МО РФ не комментировало информацию о прорыве, в официальной сводке ведомства есть упоминания лишь об «улучшении положения по переднему краю» на различных участках фронта в ДНР.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил NEWS.ru, что вместо прорыва было лишь тактическое продвижение российских войск.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Сейчас наши находятся в нескольких километрах от трассы, ведущей через Доброполье на Мирноград и Покровск. Противник находится под плотным контролем российских дронов-камикадзе. Физически трасса не перерезана. Бои идут сейчас в пригороде Родинского. И чтобы здесь перерезать трассу, нам надо сначала взять Родинское, а севернее мы находимся где-то в районе Золотого Колодезя, за него сейчас идут бои. Противник это подтверждает», — сказал Онуфриенко.

Чем прорыв грозит ВСУ

По словам блогера и военного аналитика Юрия Подоляки, сообщения в украинских СМИ и блогосфере выдают панику, какой не было с начала СВО.

«ПАНИКОЙ на инфопомойках противника (по поводу прорыва севернее Покровска) удовлетворен... Давно такого у них не было. Пожалуй, с 2022 года ни разу. Идет спешная эвакуация уже западнее Краматорска», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Часть наблюдателей в российских пабликах стала рассуждать о возможном обвале украинского фронта и многокилометровых прорывах ВС РФ в стиле Второй мировой войны.

Такую возможность обсуждают и украинские СМИ.

«Потенциально рывок РФ на Доброполье несет сразу две очень серьезные угрозы для ВСУ. Во-первых, это заход российских войск в тыл агломерации Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. Это крупнейший укрепрайон украинских войск, готовый к отражению наступления РФ с востока. Но если его обойти с запада и перерезать коммуникации, то оборонять его будет крайне сложно. Вторая угроза — удар россиян в западном направлении. Через Доброполье на Павлоград Днепропетровской области. Сейчас это все еще тыл ВСУ, и неизвестно — есть ли там резервная линия обороны», — написала «Страна.ua».

Однако опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что доверять украинским источникам не следует, а деморализация в рядах ВСУ не настолько сильная, чтобы привести к обвалу фронта.

«Что касается деморализации противника, то я бы не спешил с такими выводами. Усталость и потери киевской армии растут, но фронт еще далек от того, чтобы обвалиться», — отметил в беседе с NEWS.ru начальник Центра специального назначения «Барс-Сармат», сенатор Дмитрий Рогозин.

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин предположил, что сообщения о прорыве могут быть дезинформацией.

«Любым сведениям со стороны противника доверять нельзя без проверки. Это может быть и дезинформация — для отвлечения внимания или последующей дискредитации аналитиков, поддавшихся на вражеские суждения. Нигде так не врут, как на войне и на охоте. А в Киеве врут отчаянно и постоянно», — сказал NEWS.ru Дандыкин.

Могут ли ВС РФ устроить масштабный прорыв

Эксперты отмечают, что в условиях плотной городской застройки, наличия долговременных укреплений и большой плотности беспилотников глубокие прорывы в стиле Второй мировой нереальны.

По словам Рогозина, даже тактические успехи надо развивать, но в этом есть объективные трудности.

«Конечно, это успех, который необходимо наращивать. Для этого потребуются дополнительные резервы на этом направлении. Результат будет зависеть от нашей способности развить этот успех», — отметил сенатор.

Онуфриенко подчеркнул, что одна из основных задач на Покровском направлении — это блокировка путей снабжения противника, однако на ее выполнение может потребоваться длительное время.

«Фактически Покровско-Мирноградский район противника находится в полуокружении. У него еще остается трасса снабжения М-30, идущая с северо-запада. Но там наше наступление застопорилось. В Удачном и Котлино уже несколько месяцев идут бои. В перспективе, но не завтра, не послезавтра, будет перерезана физически трасса снабжения с севера: это и железная дорога, и идущие вдоль нее две дороги снабжения, и трасса из Доброполья. Тогда у ВСУ там останется единственная дорога с плотным покрытием», — пояснил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

По словам Онуфриенко, проблема покровской группировки ВСУ в том, что она уже испытывает недостаток личного состава, боеприпасов и техники.

«Поэтому в перспективе, может быть до конца месяца, можно будет говорить о том, что противник окажется здесь в плотном кольце окружения. В Покровске уже идут бои. Все идет к освобождению города и взятию этого мощнейшего укрепрайона противника», — подытожил военный эксперт.

Читайте также:

Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу

Битва РФ и США за Арктику: что будет с регионом, при чем тут Китай

Сломает и тектоническую плиту. Что еще может «Орешник», поступивший в ВС РФ

Как бюджетно потопить авианосец США: адмирал и капитан перечислили способы