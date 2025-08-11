Круче «Орешника». Ядерные торпеды и лазеры: новое оружие РФ отрезвит Европу

Кроме ракетного комплекса «Орешник», у России есть и другое новейшее оружие, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом, по его словам, решение о снятии моратория на размещение ракет средней и малой дальности имело «отрезвляющий эффект» на страны НАТО, а их разработка продолжалась и во время моратория. Какие у России есть новейшие разработки в сфере вооружения и какие из них наиболее значимы с точки зрения геополитики — в материале NEWS.ru.

Что рассказал Рябков о российских разработках вооружений

Кроме ракетного комплекса «Орешник», у России есть и другое новейшее оружие, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в воскресенье, 10 августа. Он подчеркнул, что Россия не прекращала разработку ракет средней и малой дальности (РСМД) в период действия моратория на их развертывание и теперь располагает «солидным арсеналом» такого вооружения.

«То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует», — отметил он.

По словам Рябкова, решение России снять мораторий на размещение таких ракет произвело впечатление на страны Запада. «Обратила на себя внимание глухая и невнятная публичная реакция этой группы на наше объявление, но это было ожидаемо. <…> У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что искомый результат достигнут, эффект отрезвляющий имеет место», — объяснил замглавы МИД.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сказали, что все новейшие разработки — часть которых базируется на работах СССР, а часть полностью разработана в последние 20–30 лет — имеют военное значение и сдерживающий эффект. Но при этом они выделили три проекта, кроме «Орешника», которые вызывают серьезные опасения в странах НАТО, поскольку те пока не знают, что им противопоставить.

Почему в НАТО боятся ядерную торпеду «Посейдон»

«Посейдон» — это программируемый и дистанционно управляемый глубоководный беспилотник, который является носителем ядерного заряда. По сути, это мини-подлодка-смертник или большая ядерная торпеда. Большинство экспертов называют «Посейдон» именно ядерной торпедой или самоходной миной: его задача — на глубине проникнуть к берегу врага и затаиться. А в случае необходимости взорваться по соответствующей команде.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал NEWS.ru, что эта разработка появилась на случай масштабной агрессии против России.

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Фото: РИА Новости

«„Посейдон“ — это оружие возмездия, которое предусматривает доставку к наиболее важным находящимся на побережье объектам противника ядерного заряда. Это глубоководный подводный беспилотник, который невозможно надежно обнаружить современными системами, и он несет ядерный заряд большой мощности, способный уничтожить одним взрывом приморский город или базу флота противника или вызвать цунами, которое накроет значительную часть вражеского побережья», — объяснил Коротченко.

По его словам, такой глубоководный дрон может быть использован именно в качестве оружия возмездия в случае агрессии против России с использованием ядерных арсеналов. Торпеда успешно прошла весь цикл испытаний и сейчас является составной частью российских морских стратегических ядерных сил.

«Посейдон» может преодолевать вражеские рубежи слежения и обороны не только за счет глубины подводного хода, но и благодаря высокой скорости, добавил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Двигатель торпеды „Посейдон“ может развивать очень высокую скорость под водой — более 100 км/ч. У нее нет ограничений по дальности. Ее невозможно ничем перехватить, пока нет таких торпед. И, соответственно, нет вообще средств для ее нейтрализации. Это универсальное оружие», — сказал Козюлин в беседе с NEWS.ru.

В чем особенность ракеты «Буревестник»

Козюлин назвал главное преимущество ракеты «Буревестник».

«„Буревестник“ — это ракета с двигательной ядерной установкой неограниченного радиуса действия. Она может нести разнообразные боеголовки. Понятно, что этот снаряд будет нести ядерную боеголовку, если в этом возникнет необходимость. Благодаря такому типу двигателя возможно выбирать любой маршрут для достижения цели и обходить известные районы размещения противоракетной обороны — и наносить удар с очень большой вероятностью поражения», — пояснил Козюлин.

По его словам, ракету «Буревестник» практически невозможно перехватить, потому что она может маневрировать сколько угодно вне зоны действия ПРО противника или там, где возможности защиты минимальны.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Фото: РИА Новости

Для каких целей предназначен боевой лазер «Пересвет»

«Пересвет», отмечают эксперты, — это новое воплощение еще советских разработок — на современной элементной базе и более технологичное. Смысл в том, что мощный лазер должен ослеплять разведывательные спутники противника на орбите или любую оптическую аппаратуру на открытой местности — в степях, пустынях, над морской гладью.

По официально опубликованным съемкам, «Пересвет» занимает объем грузового автомобильного фургона или железнодорожного вагона. При этом по законам физики его работе могут мешать погодные условия — туман, дождь или просто плотная облачность. Однако в условиях господства спутников и дронов-шпионов установка, способная слепить их издалека, имеет важное военное значение.

«Противоспутниковый лазер может быть очень эффективен на поле боя. Советский Союз разрабатывал его в семидесятые и восьмидесятые годы. Это был секретный проект. Предположительно, лазер также может помочь в борьбе с дронами», — отметил Козюлин.

Он указал, что сейчас есть множество подобных проектов в разных странах — от Израиля до Великобритании — но на поле боя их пока не видно. Поэтому сложно сказать что-то об эффективности этого вида оружия и его надежности.

