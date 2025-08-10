Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 22:15

Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности

Рябков: Россия не прекращала производство ракет малой и средней дальности

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия не прекращала разработку ракет средней и малой дальности в период действия моратория на их развертывание и теперь располагает «солидным арсеналом» такого вооружения, заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, мораторий касался лишь отказа от размещения ракет, но не исключал НИОКР, поэтому это время использовалось для создания соответствующих систем.

То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует, — отметил он.

Ранее представители концерна «Калашников» заявили, что авиационные ПТУР «Вихрь», которыми оснащены российские вертолеты, доказали свою эффективность против широкого спектра целей, включая современные беспилотники. Особое внимание представители компании уделили всепогодным характеристикам и возможности круглосуточного применения этих ракет.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американские зенитные комплексы Patriot демонстрируют низкую эффективность против российских противокорабельных ракет «Оникс». Их сверхзвуковая скорость и маневренность значительно усложняют процесс перехвата, объяснил он.

Сергей Рябков
ракеты
Россия
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число пострадавших из-за удара дрона ВСУ по Брянской области
Слуцкий ответил на заявление Рютте о поставках оружия Украине
Почти 30 дронов обрушились на Россию за последние три часа
«Хотя бы по телефону»: в ФРГ призвали Мерца наладить общение с Путиным
В Колумбии задержали предполагаемого босса мафии
Атака БПЛА на предприятие в Туле привела к смерти мирных жителей
Афтершоки пронеслись по Турции после землетрясения
Командный пункт батальона ВСУ уничтожили под Юнаковкой
В Южной Осетии двое детей пострадали в ДТП со съехавшим в кювет авто
«Легко попасться на уловку»: раскрыт обман ВСУ с набором штурмовиков в тылу
В США рассказали, какое преимущество получит Путин при встрече с Трампом
Беспилотник ВСУ настиг движущийся автомобиль на дороге под Белгородом
«Внимание сместилось»: Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери «Знамение»
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.