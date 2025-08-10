Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности Рябков: Россия не прекращала производство ракет малой и средней дальности

Россия не прекращала разработку ракет средней и малой дальности в период действия моратория на их развертывание и теперь располагает «солидным арсеналом» такого вооружения, заявил в интервью телеведущей Ольге Скабеевой замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, мораторий касался лишь отказа от размещения ракет, но не исключал НИОКР, поэтому это время использовалось для создания соответствующих систем.

То есть это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал в этой области, он у нас, я так понимаю, наличествует, — отметил он.

Ранее представители концерна «Калашников» заявили, что авиационные ПТУР «Вихрь», которыми оснащены российские вертолеты, доказали свою эффективность против широкого спектра целей, включая современные беспилотники. Особое внимание представители компании уделили всепогодным характеристикам и возможности круглосуточного применения этих ракет.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что американские зенитные комплексы Patriot демонстрируют низкую эффективность против российских противокорабельных ракет «Оникс». Их сверхзвуковая скорость и маневренность значительно усложняют процесс перехвата, объяснил он.