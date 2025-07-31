Как бюджетно потопить авианосец США: адмирал и капитан перечислили способы

В последнее время среди военных экспертов обострилась дискуссия на тему значения авианосцев в современных условиях и возможностей их сравнительно бюджетного уничтожения. Вероятность противостояния авианосных групп США с китайским флотом или даже со всей военной мощью таких стран, как КНДР или Иран, развивает эти рассуждения. Как недорого потопить авианосец США — в материале NEWS.ru.

Потопят ли дроны авианосец

Как показал ход СВО, ударные дроны-камикадзе поменяли всю парадигму современных боевых действий. Некоторым экспертам они кажутся универсальным средством, способным уничтожать не только танки и блиндажи на сухопутной линии фронта или склады и цеха сборки военной техники в тылу противника, но и даже авианосцы.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что в таком случае понадобится очень много дронов — чуть ли не сотни штук для одновременной атаки с разных направлений, чтобы прорваться к авианосцу. Иначе корабельные средства ПВО посбивают их еще на подлете.

Сравнивая стоимость БПЛА и авианосца, можно сказать, что и три-четыре сотни «Гераней» ради выведения его из строя — это вполне бюджетные траты. Однако такого числа может не хватить, так как бюджетные дроны-камикадзе в основном тихоходны, а корабли никогда не находятся одни — их охраняют специальные суда, у которых есть средства ПВО.

Авианосец USS Ronald Reagan Фото: Petty Officer 2nd Class Jackie H/Keystone Press Agency/Global Look Press

Безэкипажные катера (БЭКи) могут быть эффективным средством борьбы даже с большими кораблями, но только в подходящих условиях. Они быстроходны, малы и маневренны и представляют собой трудную мишень, особенно ночью. Если удастся подвести несколько десятков БЭКов к авианосной группе и обеспечить прорыв хотя бы пяти таких дронов к самому авианосцу, можно если не утопить его, то серьезно повредить — настолько, что ему придется встать на ремонт в порт.

Методы подводных диверсий с помощью водолазов и различных мин были разработаны и опробованы еще во времена Второй мировой войны. Итальянский князь Юнио Боргезе создал специальное подразделение, которое успешно выполняло такие операции. Минирование вражеских кораблей подобным способом в портах, где они стоят, обходится не так дорого. Затраты на снаряжение водолазов и стоимость самих мин будут в тысячи раз меньше цены уничтоженного авианосца.

Фото: МО РФ

Какие ракеты могут потопить авианосец

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов сказал NEWS.ru, что еще со времен СССР у нас разрабатывались теория и практика борьбы с авианосными группами противника.

«В них планировалось одновременное участие и авиации, и подводных лодок, и нанесение ракетных ударов. Все вместе — это, конечно, дело затратное. Но разрабатывались и варианты попроще, например удар ядерной баллистической ракетой, которую трудно сбить и которая одна уничтожает всю авианосную группу. Сейчас появились гиперзвуковые ракеты, которые могут заменить ядерные. Их тоже трудно, почти невозможно сбить современной ПВО, а при попадании они нанесут большие повреждения кораблю. Авианосец очень большой, и его сложно потопить, но если несколько гиперзвуковых ракет с разных направлений в него ударят, он может и не выдержать», — рассказал адмирал.

Доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сказал NEWS.ru, что все эти способы возможны, только если авианосец стоит в порту. По его словам, если же корабль находится в открытом море, то справиться с ним бюджетно не получится.

«Если авианосец идет вместе со своей ударной группой из фрегатов, корветов и подлодок, то достать его чрезвычайно сложно. Потому что все корабли охранения будут его прикрывать и даже подставляться сами под удар, лишь бы спасти главную единицу авианосной группы. В современных условиях, чтобы прорваться к авианосцу и нанести ему удар, требуется 40–50 противокорабельных ракет. Сверхзвуковых. Гиперзвуковых — может, и меньше, но, учитывая стоимость гиперзвука, получается не так уж и дешево. А БЭКи и водолазы против группы идущих в море, активно маневрирующих и отстреливающихся кораблей практически бесполезны», — пояснил эксперт.

Комоедов согласен с Сивковым. «Если подловить авианосец в порту базирования, то можно говорить о диверсиях. Но если он в море, в составе группы, то прорваться к нему очень трудно: его защищают не только корабли непосредственного охранения, но и спутниковая разведка, предупреждающая о любых атаках и ракетах, и корабли оперативного дозора. Общая глубина обороны авианосца — 1500 километров», — резюмировал адмирал.

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