В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США

Точную копию американского авианосца «Джеральд Форд» обнаружили в пустыне Такла-Макан, где Народно-освободительная армия Китая проводит испытания противокорабельных баллистических ракет, сообщают «Новые Известия». По информации издания, макет используют для отработки тактики и стратегии воздушных атак.

Копию бывшего флагмана ВМС США даже покрасили в оригинальный цвет. Длина макета составляет 337 метров, ширина — до 78 метров, а высота — 76 метров. Причем военные КНР и раньше размещали копии авианосцев и кораблей в пустыне. Например, в 2019 году американский Институт военно-морских сил заметил на спутниковых снимках объект, напоминающий эсминец класса Arleigh Burke.

Ранее в Тихом океане состоялись учения ВМФ России «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Руководил маневрами адмирал Александр Моисеев. В рамках учений проверялась готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач.