Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 19:16

В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США

Военные Китая разместили точную копию авианосца ВМС США в пустыне Такла-Макан

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Точную копию американского авианосца «Джеральд Форд» обнаружили в пустыне Такла-Макан, где Народно-освободительная армия Китая проводит испытания противокорабельных баллистических ракет, сообщают «Новые Известия». По информации издания, макет используют для отработки тактики и стратегии воздушных атак.

Копию бывшего флагмана ВМС США даже покрасили в оригинальный цвет. Длина макета составляет 337 метров, ширина — до 78 метров, а высота — 76 метров. Причем военные КНР и раньше размещали копии авианосцев и кораблей в пустыне. Например, в 2019 году американский Институт военно-морских сил заметил на спутниковых снимках объект, напоминающий эсминец класса Arleigh Burke.

Ранее в Тихом океане состоялись учения ВМФ России «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Руководил маневрами адмирал Александр Моисеев. В рамках учений проверялась готовность группировок сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач.

Китай
США
авианосцы
пустыни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге женщина сутками кошмарит соседей тревожными звуками
Мединский разнес Умерова, трагедия с Ан-24, удержание бойца СВО: что дальше
Россияне предпочли айфонам игрушки лабубу
В США забили тревогу из-за «зловещего» сигнала Путина
Стало известно о бегстве ВСУ на одном направлении
В семье Кудрявцевой и Макарова снова скандал. Почему они не разводятся?
Известный хирург из Калмыкии погиб при атаке ВСУ под Ростовом
Пугачева не смогла пройти мимо кадров с отдыха Меньшикова в Италии
Экономист спрогнозировал скорый крах доллара
Раскрыты страшные последствия употребления всего одного бокала вина в день
В китайской пустыне нашли точную копию авианосца США
Названы главные виновники потемнения зубов
Составлен список новейших российских БЭК: что известно о морских дронах РФ
«Весь мир ощущает ветер войны»: Орбан об угрозе глобальной катастрофы
Пьяная россиянка сорвала детские рисунки и попала под уголовное дело
Трамп взялся за урегулирование еще одного военного конфликта
Готовлю заливной пирог из капусты на кефире — семья умоляет повторить
Мертвого мужчину извлекли из-под завалов дома после взрыва газа в Саратове
В Китае казнили молодого актера
Лабрадор умер на руках у хозяйки из-за отказа таксиста ехать в ветклинику
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.