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24 июля 2025 в 12:39

Минобороны России показало видео военных учений «Июльский шторм»

Фото: МО РФ

Учения ВМФ России «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии, попали на видео, которым поделились представители Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Известно, что маневры проходят с 23 по 27 июля под руководством адмирала Александра Моисеева.

На предоставленных ведомством кадрах можно увидеть пуск ракеты противолодочного комплекса с борта корвета Тихоокеанского флота «Гремящий» по условному противнику в акватории Тихого океана. Также МО показало колонну береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии на марше.

Ранее в военном ведомстве сообщили о старте маневров в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В Минобороны подчеркнули, что командование в ходе учений проверит готовность отечественного флота к выполнению нестандартных оперативных задач. Также в рамках мероприятия будет отработано применение беспилотных систем и высокоточного дальнобойного вооружения.

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