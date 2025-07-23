ВМФ России начал оперативные учения «Июльский шторм»

Оперативные учения Военно-Морского Флота России под названием «Июльский шторм» стартовали в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Там уточнили, что мероприятия проводятся с 23 по 27 июля. Учения пройдут под руководством главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева.

С 23 по 27 июля под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение ВМФ России, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе учений будет проверена готовность флота к решению нестандартных оперативных задач. Мероприятия также будут посвящены применению высокоточного оружия большой дальности и беспилотных систем.

Ранее появилась информация, что ВМС России и Ирана проводят совместные учения CASAREX 2025 в Каспийском море. Их целью является повышение безопасности и охраны морских пространств, а также укрепление взаимодействия.