Составлен список новейших российских БЭК: что известно о морских дронах РФ

Армия России активно ведет разработку новых безэкипажных катеров (БЭК) с огромным боезарядом. Что известно о морских беспилотниках России, какие есть модели, насколько они мощные?

Что известно об учениях ВМФ России "Июльский шторм", где они проходили

26 июля Минобороны РФ сообщило, что в ходе военно-морских учений в июле 2025 года Балтийский флот впервые официально задействовал морские беспилотники.

«Судя по мощности взрыва, дрон несет боезаряд значительной массы — вероятно, фугасного типа. Целью может быть малый надводный объект или инженерное сооружение. Балтийский флот — один из самых загруженных по интенсивности наблюдения и противодействия со стороны НАТО, так что выбор именно этой акватории для демонстрации морских дронов не случаен», — отмечает Telegram-канал «Военная хроника».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм», которые проводятся с 23 по 27 июля под руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Маневры охватывают акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В опубликованном МО ролике БЭК названы беспилотными морскими системами.

Согласно данным Минобороны РФ, к учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих.

Какие БЭК есть у России

В июне 2024 года Рособоронэкспорт представил многоцелевой компактный БЭК «Оркан»: безэкипажный катер длиной около 7 м способен нести до 1 тонны полезной нагрузки. «Оркан», внешне похожий на обычный катер, рассматривается как базовая платформа для создания морских роботизированных комплексов.

БЭК «Оркан» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тогда же были представлены схожие проекты: БЭК-1000 и «Визир», который пошел в серию с осени 2024 года и сейчас становится на вооружение Военно-морского флота России. Длина «Визира» составляет около 7 м, ширина 2,5 м. Оснащенный водометными двигателями БЭК развивает скорость до 50 узлов (90 км/ч) и имеет запас хода до 270 морских миль (500 км). Такой дальности более чем достаточно, чтобы, например, из Крыма атаковать порты Одессы или Николаева.

Грузоподъемность «Визира» превышает 1 тонну; БЭК может работать как под управлением оператора, так и с искусственным интеллектом.

В начале 2025 года был представлен новый БЭК «Катран», который построен по схеме тримарана, с двумя боковыми поплавками-аутригерами. Морской беспилотник был создан АНО «Центр беспилотных систем и технологий». Этот безэкипажный катер оснащен пулеметом, но это не основное его оружие. Как рассказал разработчик, «Катран» благодаря своей устойчивости способен служить базой для запуска FPV-дронов.

«БЭК способен доставить десятки воздушных камикадзе на расстояние до 100–200 км. После их запуска катер будет выступать ретранслятором сигналов управления. Подобная тактика применения FPV-дронов позволит совершать рейды в тыл противника по акватории Днепра. Вылетающие из БЭК воздушные камикадзе смогут нарушать логистику, наносить удары по складам, скоплению живой силы и военной техники противника», — заявил RT один из создателей катера.

В мая 2025 года стало известно о БЭК «Водяной» — это универсальный безэкипажный катер, разработанный Балтийским военно-морским училищем им. Ушакова. Этот разведывательный БЭК невелик: вариант длиной 2,5 м обладает грузоподъемностью до 40 кг, а 1,4-метровый сверхмалый вариант — всего 6,5 кг. «Водяной» может нести буксируемую гидроакустическую антенну для поиска подводных объектов, два аппарата для уничтожения мин или отсек для перевозки грузов. Такие беспилотники способны сыграть огромную роль в предстоящем разминировании Черного моря от украинских мин.

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