Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 20:29

В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине

Аналитик Риттер: США переосмыслили условия урегулирования по Украине

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

США существенно переосмыслили условия разрешения конфликта на Украине после саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке военный аналитик Скотт Риттер. По его мнению, Вашингтон признал российское видение завершения СВО, передает РИА Новости.

Саммит Трампа и Путина на Аляске был серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Впервые США восприняли российское всеобъемлющее предложение, это означает, что и Украине, и Европе придется смириться, — считает Риттер.

Бывший разведчик полагает, что теперь Трамп более глубоко понимает особенности российской позиции по теме украинского кризиса, нежели раньше, когда ее транслировали для него советники. Риттер заключил, что Россия и США встали на необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.

США
Россия
конфликт на Украине
условия
мирное урегулирование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине обиделись на Трампа из-за саммита на Аляске
Российские операторы дронов протаранили эскадрилью тяжелых БПЛА ВСУ
В США проболтались о ходе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности
Стало известно, от какой гарантии безопасности для Украины отказались США
Торговые переговоры США и Индии сорвались в последний момент
Открылись новые детали о несостоявшемся обеде Путина и Трампа на Аляске
Мерц научил Зеленского, как снова не сесть в лужу перед Трампом
Российские войска пресекли попытку прорыва фронта в зоне СВО
В отеле на Аляске нашли секретные документы после встречи Путина и Трампа
Раскрыто, какие именно гарантии безопасности Трамп готов дать Украине
Трамп рассказал о неожиданном обещании Си Цзиньпина
В Болгарии назвали Европу лишним звеном в решении украинского кризиса
Сальдо объяснил, кто может принудить Зеленского к миру на Украине
5 лучших соусов к рису: вкусно, просто, по-домашнему
В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине
Аджика «Дымчатый бархат» с копчеными сливами и кофе — секрет моего стейка
В Госдуме рассказали, кого ждет повышение пенсии с 1 сентября
Украинские военкомы превратили врачебные комиссии в конвейер трупов
Собчак заметила на встрече Путина и Трампа «путешественника во времени»
ВСУ жестоко подставили соседнюю бригаду с колоссальными потерями
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.