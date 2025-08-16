В США заявили о переосмыслении условий разрешения конфликта на Украине Аналитик Риттер: США переосмыслили условия урегулирования по Украине

США существенно переосмыслили условия разрешения конфликта на Украине после саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке военный аналитик Скотт Риттер. По его мнению, Вашингтон признал российское видение завершения СВО, передает РИА Новости.

Саммит Трампа и Путина на Аляске был серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Впервые США восприняли российское всеобъемлющее предложение, это означает, что и Украине, и Европе придется смириться, — считает Риттер.

Бывший разведчик полагает, что теперь Трамп более глубоко понимает особенности российской позиции по теме украинского кризиса, нежели раньше, когда ее транслировали для него советники. Риттер заключил, что Россия и США встали на необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений.

Ранее политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа на Аляске стало возобновление диалога между Россией и США после длительного перерыва, что дает надежду на урегулирование сложных вопросов. Он также отметил, что прошедший саммит опроверг миф об изоляции РФ.