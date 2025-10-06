Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 19:36

Диетолог назвала три неочевидных продукта для защиты от простуды

Диетолог Джусти рекомендовала грибы и капусту для укрепления иммунитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько нестандартных пищевых продуктов способны значительно усилить защитные функции организма в сезон простуд, сообщила диетолог Лара Джусти изданию Daily Mirror. По мнению специалиста, скумбрия, грибы и капуста содержат важнейшие витамины, активизирующие работу иммунной системы.

Эксперт пояснила, что жирные сорта рыбы, включая скумбрию, являются ценным источником витамина D, критически важного для поддержания иммунитета. В холодный период года, когда естественная выработка этого витамина под воздействием солнечного света снижается, регулярное употребление рыбы помогает компенсировать образовавшийся дефицит.

Особое внимание диетолог уделила грибам, таким как вешенки и шиитаке, которые также содержат значительное количество витамина D. Эти доступные продукты могут стать эффективной альтернативой для пополнения запасов необходимого нутриента в организме.

Что касается витамина C, то здесь традиционное мнение о лидерстве цитрусовых оказалось ошибочным. Джусти отметила, что капуста и шпинат содержат значительно больше этого важного для иммунитета вещества. Регулярное включение этих продуктов в рацион обеспечивает надежную поддержку защитным системам организма.

Специалист подчеркнула важность разнообразного питания даже в рамках профилактики заболеваний. Помимо указанных продуктов, не следует забывать и о других сезонных овощах и фруктах, которые вносят свой вклад в укрепление здоровья.

Ранее диетолог Дарья Русакова выразила мнение, что маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки. По словам специалиста, подобное уже используется во многих странах.

диетологи
простуда
еда
продукты
