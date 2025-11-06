Диетолог опроверг популярный миф о чае с малиновым вареньем Диетолог Бобровский: чай с малиновым вареньем не избавит от простуды

Чай с малиновым вареньем в действительности не обладает противопростудным эффектом, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Он отметил, что при варке ягоды теряют часть полезных свойств.

Приписывать малиновому варенью противопростудные свойства, с точки зрения нутрициологии, не стоит. Количество полезных веществ после термообработки и консервации в сахаре резко снижается. Они остаются, но их очень мало, — уточнил Бобровский.

Он предупредил, что злоупотребление чаем с этой сладкой добавкой может повысить уровень глюкозы в крови. Кроме того, такой напиток чреват перегрузкой поджелудочной железы и нарушением суточной нормы быстрых углеводов.

