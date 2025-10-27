Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде

Куриный бульон может помочь при воспалении во время простуды благодаря содержанию карнозина, рассказала «Газете.Ru» терапевт Анна Хакимова. По ее словам, блюдо содержит и ряд других полезных микроэлементов.

Благодаря аминокислоте цистеин бульон помогает разжижать слизь, а это облегчает откашливание и помогает очистить дыхательные пути, — рассказала Хакимова.

Врач посоветовала добавлять в суп овощи, богатые микроэлементами и антиоксидантами: морковь, лук, сельдерей и перец. По ее словам, это поможет наладить работу кишечника.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская рассказала, что квашеная капуста может стать отличным средством для профилактики ОРВИ. В сезон простуд союзниками иммунитета также становятся лук и чеснок.