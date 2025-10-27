Составлен список неочевидных продуктов, которые защитят от ОРВИ

Квашеная капуста может стать отличным средством для профилактики ОРВИ, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, в сезон простуд союзниками иммунитета также становятся лук и чеснок.

В период активного распространения ОРВИ особенно важно поддерживать защитные силы организма. Один из самых доступных способов — регулярное употребление кисломолочных продуктов с живыми бактериями. Достаточно всего одной порции в день. Наибольшую пользу приносят несладкие продукты с пробиотиками. Кроме того, помощником иммунитета выступает квашеная капуста. Она содержит натуральные пробиотики и витамин С. Всего 100 граммов покрывают суточную потребность в аскорбиновой кислоте, — отметила Дивинская.

Она подчеркнула, что жирная рыба, содержащая омега-3 кислоты и витамин D, помогает контролировать воспаление и укрепляет иммунитет. Нутрициолог также обратила внимание на важность отказа от продуктов с высоким содержанием сахара, поскольку он снижает активность иммунных клеток и способствует развитию вредных бактерий.

Чеснок и лук содержат аллицин — природное соединение с антимикробными свойствами. Добавляйте их в готовые блюда без термической обработки для максимального эффекта. Цитрусовые и киви, в свою очередь, обеспечивают организм витамином С, необходимым для синтеза антител и работы лейкоцитов, — добавила Дивинская.

Специалист отметила, что никакие продукты не могут заменить полноценный сон, умеренные физические нагрузки и контроль уровня стресса. По словам Дивинской, только комплексный подход способствует укреплению иммунной системы.

Ранее аллерголог Юлия Шубина заявила, что для восстановления иммунитета недостаточно просто принимать витамины. По ее словам, прежде всего нужно выявить и устранить причину ослабленного организма.