Диетолог оценила идею ввести маркировку чипсов и газировки

Маркировка чипсов и газированных напитков как вредных продуктов предостережет осознанных людей от их покупки, заявила 360.ru диетолог Дарья Русакова. По словам специалиста, подобное уже используется во многих странах.

Если человек увидит на упаковке красные метки, он задумается, нужно ли ему вообще употреблять этот продукт. Конечно, эти напоминания будут действовать только на сознательных людей, но во всем мире это уже широко используется, надеюсь, будет актуально и в России, — высказалась Русакова.

Она отметила, что сейчас сокращается число здоровых людей, в том числе детей. Врач также предложила вдобавок к маркировке повысить цены на чипсы и газировку, а также сделать их упаковку менее привлекательной.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил маркировать продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, чтобы предупредить потребителей об опасности. По его словам, можно использовать цветовые обозначения на ценниках в магазинах или прямые предупреждения на упаковке.