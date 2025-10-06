В России предложили приравнять чипсы и газировку к «опасной еде» Чипсы и газировку в России могут маркировать как опасные для здоровья

Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров, включая чипсы и газированные напитки, необходимо маркировать, чтобы предупредить потребителей об их опасности, заявил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС. Для этого, по его словам, можно использовать цветовые обозначения на ценниках в магазинах или прямые предупреждения на упаковке.

Все знают, как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы — это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде, — подчеркнул он.

Гриб объяснил, что красный ценник будет означать «крайне опасно, употреблять нежелательно», желтый — «не рекомендуется детям», а зеленый — безопасные продукты.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется рост случаев заболевания диабетом второго типа среди детей. Основной причиной увеличения числа заболеваний является ожирение. Проведенные исследования показывают, что оно наблюдается у 6% детей в возрасте семи лет. Еще у 21% детей этого же возраста отмечается наличие избыточной массы тела.