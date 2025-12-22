Новый год-2026
22 декабря 2025 в 12:34

Россиянам рассказали о влиянии чипсов и батончиков на нервную систему

Терапевт Поташева: чипсы и батончики могут вызывать неврологические заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чипсы и батончики длительного хранения могут вызвать неврологические заболевания, заявила радиостанции «Говорит Москва» терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева. Она отметила, что такая сильно переработанная пища также вредна для желудочно-кишечного тракта.

Слишком переработанная, то, что в английском языке называется ultra-processed food, пища <…> способствует развитию различных неврологических заболеваний, — сказала Поташева.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что злоупотребление ультрапереработанными продуктами и деликатесами может спровоцировать развитие рака. В черный список попали различные колбасные изделия, копчености, вяленое и консервированное мясо, готовые завтраки, замороженные полуфабрикаты вроде пиццы и наггетсов, а также чипсы, сухарики, снеки с добавками и алкоголь.

До этого врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что азиатская кухня может нанести вред здоровью людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что регулярное употребление острых блюд нарушает работу пищеварительной системы у тех, кто генетически не адаптирован к такой пище.

