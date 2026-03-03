Вся семья теперь обожает нут — готовлю в духовке полезный перекус вместо чипсов

Копченая паприка и чеснок создают тот самый насыщенный вкус, от которого невозможно оторваться. Это идеальный полезный компаньон для вечернего просмотра фильма.

1 банку консервированного нута (400 г) промываю и тщательно обсушиваю бумажными полотенцами. В миске смешиваю нут с 1 ч. л. оливкового масла, 1 ч. л. копченой паприки, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, солью и кайенским перцем по вкусу. Раскладываю нут в один слой на противне, застеленном пергаментом. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, встряхивая противень каждые 10 минут для равномерного запекания. Полностью остужаю перед подачей — это сделает нут максимально хрустящим.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.