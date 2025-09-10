Врачи раскрыли, почему дети чаще болеют диабетом второго типа Эндокринолог Петеркова: диабет второго типа у детей растет из-за ожирения

Дети в России все чаще заболевают диабетом второго типа, заявила главный внештатный детский эндокринолог Минздрава РФ Валентина Петеркова. По ее словам, главная причина роста заболеваний — ожирение, передает РИА Новости.

Диабет второго типа просто по пятам идёт за ожирением. В каждом учебнике написано, что второго типа у детей не бывает, а вот теперь его стало довольно много, — подчеркнула Петеркова.

По данным проведенных исследований, 6% детей семи лет страдают ожирением, а 21% имеют избыточную массу тела. Как отметила специалист, Минздрав России ввел в практику диспансеризации измерение индекса массы тела, чтобы своевременно выявлять риски.

