04 сентября 2025

Врач рассказала о влиянии позы для сна на здоровье

Сон на животе является самым вредным, заявила NEWS.ru врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, поза влияет на здоровье позвоночника и работу внутренних органов.

Самая неблагоприятная поза для сна — на животе. У человека могут появляться боли в спине. Самым оптимальным вариантом является сон на спине. Главное, чтобы в этой позе голова не была запрокинута. Спать на боку тоже можно, но нужно следить, чтобы шея и позвоночник не были напряжены. Если в дополнение выбрать хороший матрас и подушку, то не будет никаких проблем со сном, — отметила Лапа.

Как пояснила специалист, лежа на спине и поворачивая голову на бок сдавливается позвоночная артерия, из-за чего мозг недополучает кровь и, следовательно, кислород. В таком случае, по ее словам, наутро у человека могут возникнуть также головные боли.

Если человек начинает храпеть, ему следует обратиться к врачу, потому что любой храп всегда обусловлен слабостью соединительной ткани, которая бывает только при воспалении, — заключила Лапа.

Ранее сомнолог Александр Калинкин заявил, что у младшеклассников потребность во сне значительно выше, чем у детей постарше. По словам специалиста, понимание норм сна позволяет родителям правильно устанавливать время укладывания ребенка, что облегчает утреннее пробуждение.

