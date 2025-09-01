Сомнолог указал на интересную особенность сна у младшеклассников

У школьников разных возрастных групп — младших, средних и старших классов — потребности во сне различаются, заявил сомнолог Александр Калинкин в беседе с RT. Он обратил внимание на особенности сна у учеников начальных классов.

Калинкин утверждает, что в младших классах потребность в сне значительно выше, чем у детей постарше. По словам специалиста, с возрастом потребность в отдыхе уменьшается, и старшеклассники приближаются к взрослым нормам сна. Он также акцентировал внимание на том, что понимание норм сна позволяет родителям правильно устанавливать время укладывания ребенка, что, в свою очередь, облегчает утреннее пробуждение.

По словам эксперта, после возвращения из школы ученик начальной школы может позволить себе отдохнуть и поспать днем, чтобы улучшить свое самочувствие и быть более подготовленным к выполнению домашних заданий. Сомнолог отметил, дневной сон не должен превышать одного-полутора часов.

