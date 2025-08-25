Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне Сомнолог Кудинов заявил, что пробуждения в туалет могут быть при апноэ во сне

Повышенная сонливость в дневное время, а также ночные пробуждения в туалет могут сигнализировать об апноэ во сне, заявил Общественной Службе Новостей сомнолог Павел Кудинов. Другим тревожным симптомом он назвал повышение артериального давления по утрам.

Нельзя сказать, что храп однозначно говорит об апноэ. Мы первым делом смотрим, есть ли у него остановки дыхания во сне. Например, если человеку кажется, что он закрыл и сразу открыл глаза и при этом чувствует себя хуже, чем когда ложился, или если он просыпается с чувством паники и не может вдохнуть или выдохнуть, — отметил Кудинов.

По его словам, если мужчина неоднократно просыпается ночью с полным мочевым пузырем, не испытывая при этом проблем с мочеиспусканием, то скорее всего дело в остановках дыхания. Он предупредил, что апноэ чревато инфарктом, инсультом, ожирением, сахарным диабетом и даже внезапной смертью во сне.

Ранее Павел Кудинов заявил, что людям с храпом и апноэ во сне категорически нельзя спать на спине. По его словам, такое положение может угрожать жизни.