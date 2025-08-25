Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 10:32

Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне

Сомнолог Кудинов заявил, что пробуждения в туалет могут быть при апноэ во сне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Повышенная сонливость в дневное время, а также ночные пробуждения в туалет могут сигнализировать об апноэ во сне, заявил Общественной Службе Новостей сомнолог Павел Кудинов. Другим тревожным симптомом он назвал повышение артериального давления по утрам.

Нельзя сказать, что храп однозначно говорит об апноэ. Мы первым делом смотрим, есть ли у него остановки дыхания во сне. Например, если человеку кажется, что он закрыл и сразу открыл глаза и при этом чувствует себя хуже, чем когда ложился, или если он просыпается с чувством паники и не может вдохнуть или выдохнуть, — отметил Кудинов.

По его словам, если мужчина неоднократно просыпается ночью с полным мочевым пузырем, не испытывая при этом проблем с мочеиспусканием, то скорее всего дело в остановках дыхания. Он предупредил, что апноэ чревато инфарктом, инсультом, ожирением, сахарным диабетом и даже внезапной смертью во сне.

Ранее Павел Кудинов заявил, что людям с храпом и апноэ во сне категорически нельзя спать на спине. По его словам, такое положение может угрожать жизни.

сомнологи
сон
апноэ
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны привели детали работы ПВО России за сутки
Врач Мясников назвал причину, по которой многие люди не доживут до старости
ВС России освободили еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Поезд на скорости протаранил грузовик в Забайкалье
В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния
В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября
Украинский тренер умер в реанимации после задержания ТЦК
Спасатели не смогли отправить дрон к российской альпинистке на пике Победы
Российского физика-ядерщика Ожаровского не выпускают из Монголии
Три журналиста погибли при атаке Израиля на сектор Газа
Юные петербуржцы увидели приземление воздушного шара во дворе дома
На Чукотке раздался взрыв
Появились подробности по делу об убийстве командира и участника СВО Селина
Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир
«Не отличалась чистоплотностью»: генерал возмутился фейками Украины о ВС РФ
Молодая девушка стала жертвой изнасилования в лесу
Суд арестовал двух россиян за похищение и пытки семиклассника
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры
Обещавшие спасти российскую альпинистку итальянцы улетели домой
Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после взрыва
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.