10 сентября 2025 в 06:30

Врач предупредила о серьезных побочных эффектах самолечения

Врач Павлова: бесконтрольное употребление лекарств может погубить здоровье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бесконтрольное и частое употребление лекарств может навредить здоровью, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. Например, по ее словам, большие дозы ацетилсалициловой кислоты могут привести к проблемам с желудком и поражению почек.

Многие люди принимают аспирин для разжижения крови без предварительной оценки причин болевых симптомов. Это может привести к образованию эрозий и язв в желудке, а также вызвать поражение почек, развитие нефритов и повышение артериального давления из-за задержки жидкости. Риски, связанные с этими препаратами, особенно увеличиваются при длительном применении, особенно у пожилых пациентов, — пояснила Павлова.

Также она подчеркнула, что постоянное использование сосудосуживающих капель при заложенности носа может привести к еще большему отеку после прекращения действия препарата. Кроме этого, по ее словам, они могут вызывать повышение артериального давления, тахикардию и головные боли, особенно у людей с гипертонией.

Слабительные средства также требуют осторожного применения. Постоянное использование может привести к затруднениям в работе кишечника, что приведет к ухудшению запоров после отмены препарата. Кроме того, они могут вызвать нарушения электролитного баланса, что в свою очередь может привести к аритмиям, — добавила Павлова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что самым опасным лекарством в России стал аспирин. По его словам, в других странах препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.

здоровье
советы
лекарства
болезни
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
