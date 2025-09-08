Мясников назвал самое опасное лекарство в России

Самым опасным лекарством в России стал аспирин, заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в других странах препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.

Самое опасное лекарство, которое сегодня убивает больше всех людей, какое? У нас, в России? Аспирин, — сказал доктор.

Из-за кроворазжижающих свойств препарат способен приводить к сильным кровотечениям и кровоизлияниям в мозг, объяснил Мясников.

Ранее преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ кардиолог Вадим Закиев заявил, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако его необоснованный прием может вызвать проблемы со здоровьем. По его словам, при использовании этого лекарства важно учитывать противопоказания.

Нарколог Василий Шуров до этого рассказал об опасности употребления биологически активных добавок от похмелья, которые могут навредить здоровью. Он напомнил, что спиртное — интоксикант, который наносит удар по центральной нервной системе и печени. Нарколог Евгений Брюн также не советует лечить похмельный синдром алкоголем, а людям с болезнями желудка не рекомендует принимать аспирин.