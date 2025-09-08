Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 19:50

Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что аспирин — это лекарство, которое «убивает больше всех людей в России». По его словам, препарат обладает страшными побочными эффектами и его нельзя принимать без назначения. Действительно ли эти таблетки так опасны, как их принимать, чтобы не умереть, и кому они противопоказаны — в материале NEWS.ru.

Почему аспирин называют «самым опасным лекарством России»

Мясников считает аспирин самым опасным лекарством. По его словам, в других странах этот препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиям.

«Как-то врач прописал ребенку до шести лет аспирин, а фармацевт, не глядя на возраст, выдала. И когда мальчик чуть не умер, под суд пошли и врач, и фармацевт, которая честно призналась, что не посмотрела на возраст», — добавил Мясников.

По словам врача, бесконтрольный прием препарата в пожилом возрасте может иметь катастрофические последствия. Хоть аспирин и имеет жаропонижающие свойства, при этом он способен вызвать кровоизлияния в мозг и сильные кровотечения, пояснил эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правда ли, что аспирин убивает

Аспирин (ацетилсалициловая кислота с добавлением некоторых других компонентов) — это популярное средство при простуде. Однако этот препарат входит в перечень из более чем 200 лекарств, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. Дело в том, что он может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.

Врач-реаниматолог Андрей Звонков высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что не аспирин может привести к смерти людей, а их беспечность и невежество. Мясникову заплатили за антирекламу, предположил собеседник.

«Кому выгоден запрет аспирина? Это очень популярный ход — найти медийного медика и договориться, чтобы он пропихнул в рекламе что-то от фирмы или, наоборот, „убил“ дешевое, но эффективное средство», — поделился мнением Звонков.

Он отметил, что кровотечения от аспирина — результат глупости и передозировки, когда человек принимает таблетки не по инструкции.

«В кардиологии мы давали больным по 1/4 таблетки один раз в день. В целом аспирин сбивает температуру, убирает воспаления, снижает риск инфарктов и инсультов», — заявил врач.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если принимать аспирин по назначению врача, то он отлично подходит для лечения головных, зубных болей, мигрени, невралгии, поделилась мнением с NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

«Он помогает предотвращать сердечно-сосудистые заболевания. И даже с ревматизмом борется», — сказала она.

Врач подчеркнула, что аспирин разжижает кровь, поэтому помогает при тромбозе. По словам Омаровой, врач должен назначить это лекарство, так как его нельзя принимать больше чем одну-две таблетки каждые 5–6 часов.

Какие есть побочные эффекты у аспирина

Несмотря на свою эффективность, у аспирина есть ряд серьезных побочных эффектов, напомнил Звонков. По его словам, главные из них — раздражение слизистой и возникновение эрозий в желудке. Как уточнил врач, в самых сложных случаях ежедневный прием этого препарата может привести к привыканию, а в случае отмены могут появиться микротромбозы.

«Некоторые международные исследования отмечают, что длительный бесконтрольный прием аспирина действительно повышает вероятность кровотечений, особенно у пожилых людей и пациентов с заболеваниями ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru заведующая отделением профилактики Красногорской больницы врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Она уточнила, что это лекарство может раздражать слизистую желудка, из-за чего повышается риск возникновения гастрита или язвы. Также, по ее словам, от бесконтрольного приема аспирина у детей может развиться синдром Рея — это редкое, но опасное осложнение, поражающее печень и мозг. Сысоева напомнила, что именно поэтому не рекомендуется использовать препарат без назначения врача, особенно младшим школьникам и подросткам. «Заниматься самолечением и длительно принимать аспирин „для профилактики“ нельзя», — предостерегла она.

аспирин
лекарство
вред
польза
таблетки
здоровье
Александр Мясников
Степанида Королева
С. Королева
