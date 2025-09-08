Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья Врач Омарова: аспирин можно пить от зубной и головной боли по назначению врача

Аспирин помогает при лечении многих видов болей, в том числе зубной и головной, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Также, по ее словам, этот препарат можно использовать при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он заметно снижает риск возникновения инсультов.

Если принимать аспирин по назначению врача, то он отлично подходит для лечения головной, зубной боли, мигрени, невралгии. Препарат снижает температуру, уменьшает воспаление, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снизить риск инсультов. И даже с ревматизмом он может бороться, — сказала Омарова.

По ее словам, аспирин разжижает кровь, что хорошо при тромбозе. Однако она отметила, что принимать это лекарство без назначения врача нельзя: в больших дозах оно может привести к побочным эффектам. Аспирин нельзя принимать чаще, чем указано в инструкции: 1–2 таблетки раз в 5–6 часов, отметила Омарова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России. По его словам, в других странах этот препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиями. Из-за кроворазжижающих свойств препарат способен приводить к сильным кровотечениям и кровоизлияниям в мозг, объяснил Мясников.