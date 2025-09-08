Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:17

Врач объяснила, когда можно принимать аспирин без вреда для здоровья

Врач Омарова: аспирин можно пить от зубной и головной боли по назначению врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аспирин помогает при лечении многих видов болей, в том числе зубной и головной, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова. Также, по ее словам, этот препарат можно использовать при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он заметно снижает риск возникновения инсультов.

Если принимать аспирин по назначению врача, то он отлично подходит для лечения головной, зубной боли, мигрени, невралгии. Препарат снижает температуру, уменьшает воспаление, помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, снизить риск инсультов. И даже с ревматизмом он может бороться, — сказала Омарова.

По ее словам, аспирин разжижает кровь, что хорошо при тромбозе. Однако она отметила, что принимать это лекарство без назначения врача нельзя: в больших дозах оно может привести к побочным эффектам. Аспирин нельзя принимать чаще, чем указано в инструкции: 1–2 таблетки раз в 5–6 часов, отметила Омарова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством в России. По его словам, в других странах этот препарат перестали назначать людям без серьезного сужения сосудов, так как он может приводить к смертельным последствиями. Из-за кроворазжижающих свойств препарат способен приводить к сильным кровотечениям и кровоизлияниям в мозг, объяснил Мясников.

аспирин
лекарство
препараты
таблетки
советы врача
здоровье
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран
Избитая подростками пенсионерка раскрыла детали многодневных издевательств
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.