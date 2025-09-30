Трамп признался, на что все еще надеется в вопросе украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще рассчитывает организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского конфликта. На выступлении перед высшим командным составом Вооруженных сил США, трансляцию которого вел YouTube-канал Пентагона, глава Белого дома заявил о необходимости собрать лидеров вместе, чтобы «покончить с этим».

Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим, — объявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что достижение урегулирования возможно «только посредством силы», пояснив, что в случае слабости американской позиции стороны конфликта «даже не сняли бы трубку». Американский президент выразил уверенность в необходимости личной встречи между российским и украинским лидерами как ключевого условия для разрешения кризиса.

Ранее сообщалось, что Трамп является единственным мировым лидером, способным вести переговоры с Путиным. Как отметил польский президент Кароль Навроцкий, он не может сыграть соответствующую роль из-за своих взглядов и исторического опыта.