В Польше объяснили, кто из президентов выдержит переговоры с Путиным Навроцкий назвал Трампа единственным способным вести переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил их польский коллега Кароль Навроцкий в разговоре с радиостанцией Zet. По его словам, он не может сыграть соответствующую роль из-за своих взглядов и исторического опыта.

Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор, — отметил он.

Ранее польского президента заподозрили в употреблении снюса во время сессии из-за соответствующего видео с заседания. В объективы журналистов, ведущих трансляцию из зала, попал момент, когда помощник Навроцкого передает ему коробочку. Президент достает из нее что-то похожее на маленький пакетик, после чего кладет его себе в рот. За это его раскритиковали в прессе и собственные сограждане.

