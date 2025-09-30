Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 14:01

В Польше объяснили, кто из президентов выдержит переговоры с Путиным

Навроцкий назвал Трампа единственным способным вести переговоры с Путиным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп является единственным мировым лидером, способным вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил их польский коллега Кароль Навроцкий в разговоре с радиостанцией Zet. По его словам, он не может сыграть соответствующую роль из-за своих взглядов и исторического опыта.

Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор, — отметил он.

Ранее польского президента заподозрили в употреблении снюса во время сессии из-за соответствующего видео с заседания. В объективы журналистов, ведущих трансляцию из зала, попал момент, когда помощник Навроцкого передает ему коробочку. Президент достает из нее что-то похожее на маленький пакетик, после чего кладет его себе в рот. За это его раскритиковали в прессе и собственные сограждане.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Кароль Навроцкий
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.