06 октября 2025 в 19:36

Рэпер Macan явился в военкомат по повестке

Рэпер Macan пришел в военкомат по повестке и сделал фото

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) явился в военкомат по повестке и выложил фотографию из московского единого пункта призыва, опровергнув слухи о своих попытках «спрятаться от армии». Артист добавил к опубликованному в Telegram-канале снимку заявление о своей готовности служить в армии.

Macan призвал поклонников не верить СМИ и подчеркнул, что его никто не задерживал. До этого пресса сообщала, что 23-летний исполнитель проигнорировал шесть повесток из-за чего рисковал стать фигурантом уголовного дела.

Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку. Идем служить, — написал исполнитель.

О полученных рэпером повестках в начале октября сообщил Telegram-канал Mash. По сообщениям канала, рэперу грозило уголовное преследование, если бы до 20 октября он лично не явился в военкомат. В противном случае его бы ждала блокировка всех счетов и внесение в федеральный розыск.

До этого у исполнителя уже были проблемы с законом. В августе рэпер 40 раз нарушил правила дорожного движения. Всего за месяц владения новой Toyota Camry певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости и еще десяток за неправильную парковку.

