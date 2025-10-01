Рэперу Макану грозит уголовка? Уклонение от армии, мнение об СВО, скандалы

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) через 20 дней может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат, пишет Telegram-канал Mash. Что об этом известно, в какие скандалы был вовлечен исполнитель, что говорил об СВО?

Что известно об уклонении Макана от армии

По сообщениям канала, спастись от уголовного преследования рэпер может, если до 20 октября придет в военкомат. В противном случае его ждет блокировка счетов, лишение прав и федеральный розыск.

Источник утверждает, что за год Косолапову направили шесть повесток, однако 23-летний музыкант их проигнорировал. Отмечается, что сейчас он дает концерты в различных регионах страны.

В августе Mash уже писал, что против Макана могут возбудить дело по статье 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу с максимальным наказанием в два года лишения свободы. На тот момент рэпер находился на отдыхе в Испании. Журналисты уточнили, что Косолапов числится в базах как уклонист. Сообщалось, что по месту регистрации артиста регулярно приходят сотрудники военкомата Раменского района.

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что церемониться с Маканом и ему подобными не стоит.

«Вперед! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию. <...> Не хочет в строй, пусть сидит», — сказал парламентарий в беседе с LIFE.ru.

Рэпер Макан (Андрей Косолапов)

Как Макан относится к СВО

Макан не высказывался об СВО напрямую, но в январе концерт Косолапова потребовали отменить активисты в Молдавии. По данным источника, причиной стало то, что исполнитель поддержал проведение спецоперации на Украине.

«Мы призываем компетентные органы, включая Службу информации и безопасности, запретить концерт этого певца и признать его нежелательной персоной в Республике Молдова», — говорилось в заявлении.

В итоге рэпер не поехал в Кишинев, но объяснил это «плохим самочувствием».

В какие скандалы был вовлечен Макан

Ранее стало известно, что Макан в августе 40 раз нарушил правила дорожного движения. За месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой. Общая сумма взысканий превысила 84 тыс. рублей.

В апреле этого года музыкант также был уличен в нарушении ПДД, тогда сотрудники Госавтоинспекции задержали его в центре Москвы. По данным СМИ, разборки длились примерно полчаса, рэпер при этом вел себя агрессивно и «обзванивал своих пацанов». В итоге Макана отпустили.

В августе 2024 года СМИ и Telegram-каналы писали, что Косолапов задолжал Федеральной налоговой службе 135 тыс. рублей. Артист, чье выступление стоит в среднем около 8 млн рублей, не оплачивал долг в течение нескольких месяцев, утверждали источники.

Кроме того, в мае этого года рэпер подрался с фанатом после выступления американского исполнителя Tyga. Пострадавший рассказал, что он вышел на улицу и заметил Макана. Певец в это время конфликтовал с неизвестными и подумал, что фанат начал снимать ссору на телефон, что ему очень не понравилось. Косолапов напал на мужчину и начал бить его. Пострадавший также ответил ударами, после чего уехал снимать побои.

