Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:04

Рэперу Макану грозит уголовка? Уклонение от армии, мнение об СВО, скандалы

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) через 20 дней может стать фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат, пишет Telegram-канал Mash. Что об этом известно, в какие скандалы был вовлечен исполнитель, что говорил об СВО?

Что известно об уклонении Макана от армии

По сообщениям канала, спастись от уголовного преследования рэпер может, если до 20 октября придет в военкомат. В противном случае его ждет блокировка счетов, лишение прав и федеральный розыск.

Источник утверждает, что за год Косолапову направили шесть повесток, однако 23-летний музыкант их проигнорировал. Отмечается, что сейчас он дает концерты в различных регионах страны.

В августе Mash уже писал, что против Макана могут возбудить дело по статье 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу с максимальным наказанием в два года лишения свободы. На тот момент рэпер находился на отдыхе в Испании. Журналисты уточнили, что Косолапов числится в базах как уклонист. Сообщалось, что по месту регистрации артиста регулярно приходят сотрудники военкомата Раменского района.

Депутат Госдумы Александр Бородай считает, что церемониться с Маканом и ему подобными не стоит.

«Вперед! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию. <...> Не хочет в строй, пусть сидит», — сказал парламентарий в беседе с LIFE.ru.

Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Рэпер Макан (Андрей Косолапов) Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Как Макан относится к СВО

Макан не высказывался об СВО напрямую, но в январе концерт Косолапова потребовали отменить активисты в Молдавии. По данным источника, причиной стало то, что исполнитель поддержал проведение спецоперации на Украине.

«Мы призываем компетентные органы, включая Службу информации и безопасности, запретить концерт этого певца и признать его нежелательной персоной в Республике Молдова», — говорилось в заявлении.

В итоге рэпер не поехал в Кишинев, но объяснил это «плохим самочувствием».

В какие скандалы был вовлечен Макан

Ранее стало известно, что Макан в августе 40 раз нарушил правила дорожного движения. За месяц после покупки Toyota Camry 2025 года выпуска певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости, еще 10 связаны с неправильной парковкой. Общая сумма взысканий превысила 84 тыс. рублей.

В апреле этого года музыкант также был уличен в нарушении ПДД, тогда сотрудники Госавтоинспекции задержали его в центре Москвы. По данным СМИ, разборки длились примерно полчаса, рэпер при этом вел себя агрессивно и «обзванивал своих пацанов». В итоге Макана отпустили.

В августе 2024 года СМИ и Telegram-каналы писали, что Косолапов задолжал Федеральной налоговой службе 135 тыс. рублей. Артист, чье выступление стоит в среднем около 8 млн рублей, не оплачивал долг в течение нескольких месяцев, утверждали источники.

Кроме того, в мае этого года рэпер подрался с фанатом после выступления американского исполнителя Tyga. Пострадавший рассказал, что он вышел на улицу и заметил Макана. Певец в это время конфликтовал с неизвестными и подумал, что фанат начал снимать ссору на телефон, что ему очень не понравилось. Косолапов напал на мужчину и начал бить его. Пострадавший также ответил ударами, после чего уехал снимать побои.

Читайте также:

Шатдаун правительства США: что значит, насколько серьезно, Америке конец?

Инфаркт, ответ за Одессу, неудача с браком: как живет Виктор Сухоруков

Из «старого бабьего лета» в ледяные дожди? Прогноз погоды в Москве на осень

рэперы
новости
певцы
скандалы
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.