Инфаркт, ответ за Одессу, неудача с браком: как живет Виктор Сухоруков

Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» Виктор Сухоруков вышел на связь после слухов об экстренной госпитализации. Что известно о его здоровье, как живет Сухоруков, что актер говорил об СВО?

Что известно о здоровье Сухорукова

Актер назвал ложной информацию о состоянии его здоровья, появившуюся в ряде Telegram-каналов.

«Сухоруков живой, работает, счастлив, любит всех вас. Я на коне, я на Пегасе», — заявил он.

Перед этим Mash сообщил, что Сухоруков был экстренно госпитализирован в Москве с болью и першением в груди. По данным канала, врачи опасались, что у актера случился инфаркт, однако в итоге диагноз не подтвердился. Уточнялось, что после обследования его отпустили домой.

Канал со ссылкой на самого актера добавил, что тот сохраняет оптимизм. Сам Сухоруков отметил, что понять ложность слухов можно, посмотрев на его расписание.

«Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один», — поделился планами артист.

В марте Сухоруков признался, что перенес операцию на открытом сердце после инфаркта миокарда. Он отметил, что восстанавливался в одной из клиник Москвы.

«Читаю документ: острый инфаркт миокарда. Оперирован из-за ишемической болезни сердца. Коронарное шунтирование. Вообще ничего не предвещало, чувствовал себя отлично», — говорил актер.

Также он рассказал, что это был не первый инфаркт.

«Как выяснилось уже во время операции, это у меня уже второй инфаркт. Первый случился еще в 2008-м», — уточнил Сухоруков.

Виктор Сухоруков Фото: Кардашов Антон/АГН «Москва»

Чем сейчас занимается Виктор Сухоруков

Сухоруков в 2021 году, после 10 лет службы в театре им. Моссовета, уволился из-за смены руководства учреждения. В сентябре стало известно о его возвращении на сцену Театра им. Ермоловой. В конце месяца Сухоруков появился в моноспектакле «Счастливые дни». Артист также гастролирует по России с авторским концертом и проводит творческие вечера.

В 73 года актер принимает участие в ток-шоу и продолжает сниматься в кино. Среди его последних работ — проекты «Мир! Дружба! Жвачка!» — 3, «Пять процентов», «Последний богатырь. Наследие», «Я ничего не помню».

Почему у Сухорукова не сложилась личная жизнь

Сухоруков до сих пор не женат и у него нет детей. Ранее он рассказывал, что женщины не воспринимали его всерьез.

«Я сделал предложение одной женщине — посмеялась. Были еще отношения, но будто не со мной — то ли несерьезно меня воспринимали, то ли какие-то у них свои были цели и задачи, то ли я был в их глазах ничтожеством. В этот период я был слаб, делал много ошибок и грехов», — откровенничал артист.

Из-за чего Сухоруков попал в психушку

Одной из самых сложных для актера стала роль Виктора Ивановича в ленте Алексея Балабанова «Про уродов и людей». Этот персонаж был крайне противен Сухорукову.

Артист признавался, что даже начал пить. Он приходил на площадку, наливал в пакет из-под кефира водку и целый день выпивал. Все это довело Сухорукова до психиатрической клиники, откуда он ездил на съемки, писал StarHit.

Что Сухоруков говорил об СВО

Ранее Сухоруков назвал врагами граждан Украины, которые после вхождения Крыма в состав РФ ненавидят россиян.

«Все те хохлы, которые ненавидят меня и в моем лице мой народ, — мои враги. Будь они прокляты. Крым был русским, остается русским и будет всегда русским. Бог велел», — сказал он.

Крым, Россия Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Позже актер заявил, что спецоперация началась из-за «кровной жизненной необходимости».

«Я против поражения в этой военной операции. Если армия, огромное число подготовленных военными академиями людей вместе с гражданской властью решили, что нужно это сделать, значит, в этом возникла кровная жизненная необходимость. Значит, это вопрос жизни и смерти, а не как один мой коллега заявил: амбиции, мол. Ничего себе амбиции — встать, ощетиниться и пойти!» — пояснил он.

В 2023 году Сухоруков в адрес Вооруженных сил Украины произнес фразу из фильма «Брат-2», пообещав, что они ответят за Севастополь и Одессу. В том же году президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Сухорукова.

«Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!» — гласит оригинальная фраза из фильма.

Читайте также:

Из «старого бабьего лета» в ледяные дожди? Прогноз погоды в Москве на осень

Россияне будут работать шесть дней подряд: производственный календарь

Наступление ВС РФ на Харьков 1 октября: полсотни трупов, окружение Купянска