Из «старого бабьего лета» в ледяные дожди? Прогноз погоды в Москве на осень

Из «старого бабьего лета» в ледяные дожди? Прогноз погоды в Москве на осень

Погода в Москве третий день подряд ставит рекорды давления с антициклоном. Какая погода пришла 1 октября, будет ли оттепель в выходные, что говорит прогноз на октябрь и ноябрь?

Какая погода пришла в Москву 1 октября

Ночь на 1 октября в Центральной России вновь была холодной, и минимальная температура воздуха удерживалась ниже 0 градусов. При этом Москва выделяется как «остров тепла», отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова: минимальная температура на ВДНХ составила −0,1 градуса, в Бутово −1,4, на Балчуге +3,7 градуса. При этом в Московской и Ивановской областях температура опускалась до −4 градусов.

При этом в Москве третий день подряд фиксируется рекордно высокое атмосферное давление: по данным базовой метеостанции на ВДНХ, в полночь 1 октября зафиксировано давление в 764,3 мм рт. ст., что на 0,8 мм выше прежнего рекорда 50 лет назад.

«Октябрь в столичном регионе начинается относительно малооблачной, спокойной и сухой погодой, сформированной юго-восточной периферией уходящего антициклона. После ночных заморозков солнце будет активно прогревать остывший воздух, и температура вернется к климатической норме. Температура воздуха +11–13 градусов, по области +9–14. Атмосферное давление будет падать, но останется выше нормы. В четверг без осадков, ночью от 0 до +2 градусов, днем +12–14», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет градусов в Москве на неделе, оттепель в выходные

Вскоре температура воздуха в Москве вновь начнет расти, однако ближайшие пару ночей столицу ждут заморозки, предупредил Леус. В Москве ожидается от 0 до +2 градусов, а в Подмосковье — от 0 до −2.

Его коллега Евгений Тишковец подчеркивает, что заморозки не задержатся надолго: в начале октября наступит «старое бабье лето».

«Наступило старое бабье лето! Заморозки в Москве еще возможны в ночь на 1 октября, после чего потеплеет, и столбики минимальных термометров будут держаться в положительном секторе», — уверен метеоролог.

Теплеть начнет уже 2 октября с уходом антициклона. Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что ночная температура резко вырастет к концу недели: в ночь на воскресенье ожидается +7 градусов; на следующую ночь +8. Температура днем также вырастет. По данным Гидрометцентра и Foreca, в выходные ожидается оттепель и +13–15 градусов при пасмурной погоде без осадков.

В дальнейшем ожидается небольшое похолодание.

Какой будет погода в Москве осенью 2025 года

Синоптики сходятся в том, что Москва может рассчитывать на теплую и сухую первую половину октября. Снега в ближайшие недели не ожидается.

«Если осадки и будут изредка посещать столицу, то это дождь. И температура воздуха удержится на уровне ночью +3–8, днем +9–14 градусов. А это означает, что до середины октября в Москве и Подмосковье на летней резине можно будет ездить без проблем!» — объявила Позднякова.

Тишковец прогнозирует, что октябрь будет на два-три градуса теплее многолетней метеостатистики и с дефицитом осадков в 10–30%. Синоптик назвал октябрь 2025 года «тыквенным» — из-за цвета температурной аномалии на погодной карте. При этом Позднякова указывает, что октябрь станет переходным месяцем.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Если в первой декаде еще возможны теплые дни до +15 градусов, то к концу месяца стоит ожидать первых заморозков», — прогнозирует синоптик.

На стыке октября и ноября наступит «автомобильная осень», когда среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 градусов: именно в это время ожидается массовое «переобувание» автомобилей на зимние шины.

При этом, по словам Тишковца, метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября — средняя температура ожидается на три градуса выше многолетних значений. Только с середины месяца среднесуточная температура воздуха будет ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе. К концу ноября начнет формироваться снежный покров.

Читайте также:

Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

Крупнейшую ТЭЦ-5 в Харькове сровняли с землей: удары по Украине 1 октября