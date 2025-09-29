Бабье лето задержится в Москве? Прогноз погоды на неделю, золотая осень

Антициклон вновь поменяет погоду в Москве, и начало октября принесет в столицу тепло. Какой погодой начнется неделя 29 сентября, что обещают синоптики, будет ли золотая осень в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву 29 сентября

29 сентября Москва находится на южной периферии антициклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Приход антициклона приведет к сильному похолоданию, ночью ожидаются заморозки.

«Несмотря на очень высокое атмосферное давление (показания барометров на 15–17 единиц превысят норму), облаков в небе будет довольно много. Обойдется без дождей, но дневной температурный фон окажется на два-три градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха — плюс 9–11 градусов, по области — плюс 7–12. Атмосферное давление существенно выше нормы. Во вторник без осадков, ночью — от минус 1 до плюс 1, днем — плюс 10–12 градусов», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве в начале октября, когда кончится второе бабье лето

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пишет, что северный антициклон будет определять погоду 30 сентября и 1 октября.

«Затем центр антициклона сместится на Урал, в столичном регионе ветер сменит направление, начнется приток теплого воздуха, <…> ночи будут заметно теплее, и днем температура повысится до плюс 14–15 градусов. Значительных осадков в этот период не ожидается. Золотая осень войдет в свою пору!» — объявила Позднякова в своем Telegram-канале.

По прогнозу Гидрометцентра Москвы, теплеть в столице начнет уже 1 октября: начнут расти как ночные, так и дневные температуры. К воскресенью, 5 октября, в столице ожидается выше плюс 6 градусов ночью и до плюс 13 днем.

Foreca прогнозирует, что к пятнице, 3 октября, небо над Москвой укроют сплошные облака, одновременно вырастет температура. В своем долговременном прогнозе «Метеоновости» сообщили, что второе бабье лето может продлиться до 10 октября.

Синоптик Евгений Тишковец уверен, что октябрь в Центральной России будет теплее нормы.

«Среднемесячная температура воздуха октября в Центральной России превысит климатическую норму на один-два градуса. <…> Ни снега, ни предзимья на прогностическом горизонте в октябре не видно», — предупредил он.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать на неделе

Ночь на 29 сентября стала самой холодной с начала месяца в Санкт-Петербурге и Ленобласти, указывает главный синоптик города Александр Колесов. В Ленобласти самые низкие температуры были зафиксированы в Лодейном Поле (минус 3,5 градуса), Сосново (минус 4), а также на северо-востоке области на границе с Карелией (до минус 6,6 градуса). В Петербурге похолодало до плюс 2,3 градуса. Самым теплым местом оказался Кронштадт с плюс 4,7 градуса ночью.

Леус прогнозирует, что новая рабочая неделя порадует жителей Петербурга и Ленинградской области спокойной и сухой, преимущественно солнечной, но прохладной погодой. В регион придет антициклон, который опустит средний температурный фон на один-два градуса ниже нормы.

«[29 сентября] в регионе ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей. Температура воздуха — плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области плюс 9–14. Атмосферное давление существенно, на 18–20 единиц, выше нормы. Во вторник без осадков, ночью — от минус 1 до плюс 1 градуса, днем — плюс 11–13», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, прохладная погода без осадков продлится в Петербурге до 4 октября. В воскресенье южный ветер принесет в город туманы, облачность и осадки, при этом ночные температуры вырастут до плюс 7 градусов, а дневные — до плюс 13. Долговременный прогноз «Метеоновости» говорит, что второе бабье лето в Петербурге сойдет на нет к 10 октября.

