Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:26

Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждем снег и гололедицу?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Первая половина текущей недели в Москве будет соответствовать середине октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода ожидается в столице в понедельник, 29 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 29 сентября

По словам Вильфанда, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, дневная температура в столице составит +9–11 градусов, по области — до +17 градусов. При этом в ночь на вторник из-за высокого атмосферного давления воздух может остыть до −4 градусов, подчеркнул синоптик.

«В среду, 1 октября, максимальная температура днем составит +12 градусов. Такой температурный фон на три-четыре градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября», — отметил Вильфанд.

Он предупредил, что особенно внимательными жителям столицы необходимо быть в утренние часы, когда они едут на работу или собирают детей в школу. Ожидается, что в это время температура будет особенно низкой — всего около +4–5 градусов.

Что касается понедельника, то, по информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух в городе прогреется до +9–11 градусов, по области — +7–12 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

До этого Вильфанд заявил, что первый снег может появиться в конце сентября. Но земля еще теплая, поэтому снежинки будут таять на поверхности. Не исключено, что в условиях заморозков на дорогах может локально образоваться гололедица.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 сентября

В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию сегодня сформирует барический максимум. В регионе ожидается переменная облачность и обойдется без дождей.

Температура воздуха составит +11–13 градусов, в Ленинградской области — +9–14 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 мм ртутного столба, что существенно, на 18–20 единиц, выше нормы.

Во вторник в Петербурге без осадков, ночью от −1 до +1 градуса, днем +11–13 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 сентября: где сбои в РФ

Что с электричеством в Белгороде 29 сентября: где отключения, атаки БПЛА

Ситуация в аэропортах РФ 29 сентября: задержки и отмены рейсов, что Москве

прогнозы
Москва
новости
Санкт-Петербург
погода
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.