Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждем снег и гололедицу?

Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждем снег и гололедицу?

Первая половина текущей недели в Москве будет соответствовать середине октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода ожидается в столице в понедельник, 29 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 29 сентября

По словам Вильфанда, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, дневная температура в столице составит +9–11 градусов, по области — до +17 градусов. При этом в ночь на вторник из-за высокого атмосферного давления воздух может остыть до −4 градусов, подчеркнул синоптик.

«В среду, 1 октября, максимальная температура днем составит +12 градусов. Такой температурный фон на три-четыре градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября», — отметил Вильфанд.

Он предупредил, что особенно внимательными жителям столицы необходимо быть в утренние часы, когда они едут на работу или собирают детей в школу. Ожидается, что в это время температура будет особенно низкой — всего около +4–5 градусов.

Что касается понедельника, то, по информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, воздух в городе прогреется до +9–11 градусов, по области — +7–12 градусов. Ветер восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

До этого Вильфанд заявил, что первый снег может появиться в конце сентября. Но земля еще теплая, поэтому снежинки будут таять на поверхности. Не исключено, что в условиях заморозков на дорогах может локально образоваться гололедица.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 сентября

В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию сегодня сформирует барический максимум. В регионе ожидается переменная облачность и обойдется без дождей.

Температура воздуха составит +11–13 градусов, в Ленинградской области — +9–14 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 мм ртутного столба, что существенно, на 18–20 единиц, выше нормы.

Во вторник в Петербурге без осадков, ночью от −1 до +1 градуса, днем +11–13 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 сентября: где сбои в РФ

Что с электричеством в Белгороде 29 сентября: где отключения, атаки БПЛА

Ситуация в аэропортах РФ 29 сентября: задержки и отмены рейсов, что Москве