Ситуация в аэропортах РФ 29 сентября: задержки и отмены рейсов

Ночью российские регионы вновь подверглись атаке украинских дронов, из-за чего некоторые аэропорты были вынуждены временно прекратить работу. Какова ситуация сегодня, 29 сентября, что известно о задержках и отменах рейсов в Москве и других городах страны?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 29 сентября

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 29 сентября сбили более 80 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке подверглись восемь регионов страны.

Так, 24 БПЛА удалось уничтожить над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Воронежской области. Еще девять дронов уничтожено над Смоленской областью, семь — над Калужской, четыре — над Московским регионом. Три беспилотника средства ПВО сбили над Орловской областью, еще один — над Курской областью.



В связи с этим работа некоторых аэропортов была ограничена. Около двух часов ночи по московскому времени пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о временном закрытии аэропортов в Калуге (Грабцево) и Тамбове (Донское). В 5 утра перестал принимать и выпускать рейсы аэропорт Жуковский (Раменское).

В 7 утра в Жуковском и Калуге открыли воздушное пространство.

«В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Жуковский», — рассказал Кореняко.

В половину девятого утра ограничения сняли и с аэропорта Тамбова.

Где задержаны и отменены рейсы

Этим утром в московском аэропорту Шереметьево задержано 10 вылетов. Среди направлений — Оренбург, Магас, Мерсин, Ереван, Саратов, Минеральные Воды. Отменены вылеты в Калининград и Санкт-Петербург. Задержка при посадке зафиксирована у 34 рейсов. Среди направлений — Баку, Тюмень, Томск, Алма-Ата, Саратов, Ереван, Красноярск, Екатеринбург, Казань. Отменены прилеты из Калининграда и Санкт-Петербурга.

В Домодедово задержано три рейса в Дубай, Анталью и Ижевск. Отменен рейс в Анталью. Прилетят с опозданием 11 рейсов, в том числе из Антальи, Омска, Барнаула, Норильска, Новосибирска.

Во Внуково задержаны три вылета в Тамбов, Анталью и Ереван. Отменен вылет в Наманган. Позже назначенного времени прилетят самолеты из Еревана, Когалыма, Тамбова и Шарм-эш-Шейха. Отменены прилеты из Намангана и Антальи.

Из петербургского аэропорта Пулково отправятся с опозданием два рейса в Бишкек и Нижний Новгород. Отменены вылеты в Архангельск, Ташкент и Москву. С опозданием прилетят самолеты из Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Горно-Алтайска, Сочи, Антальи. Отменены прибытия из Намангана и Москвы.

