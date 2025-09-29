Росавиация устроила перерыв в работе одного российского аэропорта Росавиация: в аэропорту Жуковского ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Жуковского (Раменское) приостановлен прием и выпуск воздушных судов, передает представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее план «Ковер» был введен над некоторыми районами Пензенской области, сообщили местные власти. Запреты на полеты фиксировались в аэропорту Самары, Саратова и Волгограда.

До этого выяснилось, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

Также стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения.