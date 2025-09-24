Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025

Над несколькими районами российского региона ввели план «Ковер»

Мельниченко: в некоторых районах Пензенской области ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над некоторыми районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Других подробностей он не привел. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Над рядом районов области введен план «Ковер». Телефон экстренных служб —112, написал Мельниченко.

Поздно ночью 23 сентября он сообщил о введении в области режима «Беспилотная опасность». Губернатор также предупредил о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров перерегистрируют и доставят до конечного пункта назначения.

