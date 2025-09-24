Над несколькими районами российского региона ввели план «Ковер»

Над некоторыми районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. Других подробностей он не привел. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Над рядом районов области введен план «Ковер». Телефон экстренных служб —112, — написал Мельниченко.

Поздно ночью 23 сентября он сообщил о введении в области режима «Беспилотная опасность». Губернатор также предупредил о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. Такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром. Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения. Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров перерегистрируют и доставят до конечного пункта назначения.