Стало известно, где приземлились 20 летевших в Москву самолетов

Петербургский аэропорт Пулково принял 20 рейсов, которые первоначально направлялись в Москву, но были перенаправлены на запасной аэродром, сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». Девять из этих самолетов после снятия ограничений продолжили путь в пункт назначения.

Остальные 11 рейсов из 20 перенаправленных были отменены. Пассажиров перерегистрируют и доставят до конечного пункта назначения. Аэропорт работает в штатном режиме, обеспечивая обработку дополнительной нагрузки.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что международный аэропорт Казани имени Тукая с утра 23 сентября, примерно в 06:30 по московскому времени, временно прекратил прием и отправку рейсов. По его словам, такое решение было принято исключительно из соображений безопасности полетов. Почти одновременно, около 06:50 мск, по той же причине приостановил свою работу аэропорт в Геленджике.