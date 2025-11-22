Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 07:25

В Пензенской области отменили план «Ковер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
План «Ковер», объявленный на территории Пензенской области, был отменен, написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, введенный временный запрет на использование воздушного пространства также снят.

На территории Пензенской области отменен план «Ковер». Временный запрет на использование воздушного пространства снят, — говорится в сообщении.

План «Ковер» ввели в Пензенской области в ночь на субботу, 22 ноября. Тогда же ввели и ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее аэропорт Ульяновска временно перестал принимать и отправлять рейсы. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Принимать и выпускать воздушные суда также перестал аэропорт Самары. Кроме того, временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Соответствующие изменения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности.

До этого летевший из Сочи российский самолет подал сигнал бедствия перед посадкой в Дубае. Из-за плохих метеоусловий лайнер сделал 12 кругов над Персидским заливом.

Пензенская область
Олег Мельниченко
ограничения
план "Ковер"
