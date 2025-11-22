В Пензенской области отменили план «Ковер»

План «Ковер», объявленный на территории Пензенской области, был отменен, написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко. По его словам, введенный временный запрет на использование воздушного пространства также снят.

План «Ковер» ввели в Пензенской области в ночь на субботу, 22 ноября. Тогда же ввели и ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее аэропорт Ульяновска временно перестал принимать и отправлять рейсы. Как уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Принимать и выпускать воздушные суда также перестал аэропорт Самары. Кроме того, временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Соответствующие изменения носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности.

