Cаратовский аэропорт закрыли

В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских перевозок, указал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара, приостановив прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать с 19 ноября. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

До этого международный аэропорт Шереметьево зарегистрировал товарный знак «Шереметьево» в Роспатенте. Он получил исключительные права на использование бренда в сфере авиаперевозок до 2034 года.

Кроме того, в Кузбассе утвердили план строительства нового аэропорта, который будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и частными инвесторами. Проект почти готов, а практическая реализация начнется в 2026 году после утверждения.