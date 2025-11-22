Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 02:21

Cаратовский аэропорт закрыли

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских перевозок, указал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Краснодара, приостановив прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать с 19 ноября. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у перевозчиков.

До этого международный аэропорт Шереметьево зарегистрировал товарный знак «Шереметьево» в Роспатенте. Он получил исключительные права на использование бренда в сфере авиаперевозок до 2034 года.

Кроме того, в Кузбассе утвердили план строительства нового аэропорта, который будет финансироваться совместно федеральным бюджетом и частными инвесторами. Проект почти готов, а практическая реализация начнется в 2026 году после утверждения.

