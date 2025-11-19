Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:21

В Норильске фюзеляж самолета повредили необычным способом

В аэропорту Норильска при уборке снега повредили фюзеляж самолета

Аэропорт в Норильске Аэропорт в Норильске Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Снегоуборочная техника в аэропорту Норильска повредила фюзеляж самолета А-26, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.

В Красноярском крае транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту города Норильска, — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что инцидент произошел при уборке снега со стоянки самолетов. Использование техники привело к повреждению кабеля аэродромного питания и фюзеляжа воздушного судна, добавили в органах.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью пока не ожидалось.

До этого в аэропорту Пулково задержали вылет сразу 12 ночных рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Задержки затронули авиарейсы, которые были запланированы на период с полуночи до шести часов утра 15 ноября.

Норильск
аэропорты
прокуратура
самолеты
